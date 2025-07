Semobi explica

Por que 'ilhas de concreto' ainda não foram demolidas da Terceira Ponte

Parte das estruturas foi removida em fevereiro deste ano, mas, de acordo com o governo do Estado, o restante deve continuar como está

De acordo com a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a remoção das ilhas previstas já foi concluída. Foram removidas as que ficam nas laterais. Já as centrais devem permanecer no local, pois foi identificado que as estruturas têm a função de proteger os pilares que sustentam o telhado.>