Polícias do ES mataram 65 em 2022; assassinatos de policiais dobraram

Policiais do Espírito Santo mataram um total de 65 pessoas durante o serviço ou em horário de folga ao longo de 2022. O número é 32,6% maior do que o registrado em 2021, quando 49 pessoas morreram durante ações policiais no Estado. Em todo o país, 6.430 pessoas foram assassinadas por policiais em 2022.

Os dados são do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (20), e que tem como base as estatísticas oficiais registradas pelas secretarias de Segurança Pública dos 26 Estados e do Distrito Federal.

Weliton da Silva Dias, de 24 anos, foi morto a tiros por um PM em abril de 2022 Crédito: Reprodução

Nas imagens de uma câmera de segurança, o homem aparece levantando os braços e, mesmo assim, o cabo da Polícia Militar, Sandro Frigini, atirou. Além dele, o soldado Victor Fagundes de Oliveira participou da operação que resultou na morte do jovem.

inquérito que apurou a morte de Weliton apontou indícios de crime militar e transgressão da disciplina por parte dos agentes envolvidos no episódio.

Em todo o país, as polícias mataram um total de 6.430 pessoas em 2022, o que corresponde a 17 vítimas de policiais por dia.

O levantamento aponta que as mortes foram em decorrência de intervenção policial — nome técnico para quando os policiais se envolvem em ações com mortes.

Bruno Ferrari e Paulo Eduardo Celini foram mortos em uma emboscada Crédito: Facebook e Wagnerbreciane_fotografia/Acervo pessoal/montagem

Os casos de policiais mortos pelo país também aumentaram, passando de 133 mortes, em 2021, para 173 em 2022, um crescimento de 30%. Já no Espírito Santo o número de policiais civis e militares mortos em serviço ou de folga dobrou, passando de dois para quatro mortos.

Entre os assassinatos registrados em 2022 está o dos soldados Bruno Mayer Ferrani e Paulo Eduardo Oliveira Celini foram mortos após uma perseguição aos quatro suspeitos, que se iniciou na Rodovia Leste-Oeste e seguiu até o bairro Santa Bárbara. Segundo as autoridades, eles foram alvo de tiros em uma emboscada.