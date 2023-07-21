Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Anuário de Segurança

Polícias do ES mataram 65 em 2022; assassinatos de policiais dobraram

Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, assassinatos cometidos por policiais em serviço ou de folga aumentaram 32,6% ante 2021

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 10:03

Publicado em 

21 jul 2023 às 10:03
Policiais do Espírito Santo mataram um total de 65 pessoas durante o serviço ou em horário de folga ao longo de 2022. O número é 32,6% maior do que o registrado em 2021, quando 49 pessoas morreram durante ações policiais no Estado. Em todo o país, 6.430 pessoas foram assassinadas por policiais em 2022.
Os dados são do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (20), e que tem como base as estatísticas oficiais registradas pelas secretarias de Segurança Pública dos 26 Estados e do Distrito Federal.
Weliton da Silva Dias, de 24 anos, é morto a tiros por um policial militar.
Weliton da Silva Dias, de 24 anos, foi morto a tiros por um PM em abril de 2022 Crédito: Reprodução
Um das mortes registradas em 2022 no Espírito Santo foi a de Weliton da Silva Dias, de 24 anos, baleado no peito por um policial militar, no bairro Santo André, na Grande São Pedro, em Vitória.
Nas imagens de uma câmera de segurança, o homem aparece levantando os braços e, mesmo assim, o cabo da Polícia Militar, Sandro Frigini, atirou. Além dele, o soldado Victor Fagundes de Oliveira participou da operação que resultou na morte do jovem.
inquérito que apurou a morte de Weliton apontou indícios de crime militar e transgressão da disciplina por parte dos agentes envolvidos no episódio.
Em todo o país, as polícias mataram um total de 6.430 pessoas em 2022, o que corresponde a 17 vítimas de policiais por dia.
O levantamento aponta que as mortes foram em decorrência de intervenção policial — nome técnico para quando os policiais se envolvem em ações com mortes.
Bruno Ferrari e Paulo Eduardo Celini foram mortos em uma emboscada, segundo a polícia
Bruno Ferrari e Paulo Eduardo Celini foram mortos em uma emboscada Crédito: Facebook e Wagnerbreciane_fotografia/Acervo pessoal/montagem
Os casos de policiais mortos pelo país também aumentaram, passando de 133 mortes, em 2021, para 173 em 2022, um crescimento de 30%. Já no Espírito Santo o número de policiais civis e militares mortos em serviço ou de folga dobrou, passando de dois para quatro mortos.
Entre os assassinatos registrados em 2022 está o dos soldados Bruno Mayer Ferrani e Paulo Eduardo Oliveira Celini foram mortos após uma perseguição aos quatro suspeitos, que se iniciou na Rodovia Leste-Oeste e seguiu até o bairro Santa Bárbara. Segundo as autoridades, eles foram alvo de tiros em uma emboscada.
O grupo suspeito de estar envolvido com o assassinato, composto por dois homens e duas mulheres, foi preso sete horas depois das mortes.

LEIA MAIS 

ES registrou mais de três estupros de vulnerável por dia em 2022

ES é o 2º do país com maior aumento no registro de posse de armas

Agressões contra pessoas LGBTQIAPN+ aumentam quase 90% no ES

Feminicídios caem no ES, mas tentativas, agressões e estupros crescem

ES tem maior taxa de pessoas desaparecidas do Sudeste e 5ª maior do país

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Polícia Civil Mortes Polícia Militar Anuario de Segurança
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados