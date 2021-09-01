Polícia descarta contaminação em óleo ingerido por advogado que morreu no ES

Produto foi periciado pela para a Polícia Civil do ES Crédito: Divulgação

A suspeita de contaminação surgiu após a polícia encontrar o nome de Manoel na lista de compradores do fornecedor que vendeu o produto contaminado para o casal — a mercadoria continha a substância dietilenoglicol. O advogado morava na cidade mineira de Aimorés, que fica na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, por isso foi internado em um hospital particular de Colatina.

Por nota, a Polícia Civil informou que tomou ciência sobre a internação do homem no início de julho e que, na ocasião, foi solicitado laudo pericial do produto ingerido pela vítima devido à suspeita de que o quadro clínico poderia ser em decorrência da ingestão do óleo de semente de abóbora. A embalagem da mercadoria comprada pelo advogado é do mesmo fabricante que vendeu o falso óleo para o casal.

O frasco com o restante do produto foi encaminhado para a análise da Polícia Civil do Espírito Santo e o resultado apontou que o produto não estava contaminado. “Após a análise pericial, foi descartada a contaminação do conteúdo do frasco por dietilenoglicol, sendo descartada a possibilidade de óbito provocado pela ingestão do óleo”, afirmou a polícia, em nota.

A reportagem tentou contato com a família do advogado Manoel Pevidor Dias na tarde desta terça-feira (31), mas as ligações não foram atendidas.

No dia em que a Polícia Civil informou haver encerrado o inquérito sobre a morte do casal na Serra, a corporação adiantou que o site em que o óleo era vendido foi contatado para informar se mais pessoas compraram o produto e, consequentemente, fazer a identificação de outros possíveis intoxicados com dietilenoglicol. A substância é a mesma que contaminou lotes da Cervejaria Backer, em Minas Gerais, e matou dez pessoas em 2019.

CASAL MORTO NA SERRA

No dia 6 de julho deste ano, a Polícia Civil informou que concluiu o inquérito que investigou a morte do casal Rosineide Dorneles Mendes Oliveiras e Willis Penna de Oliveira , da Serra. A mulher morreu em 15 de fevereiro e o companheiro foi a óbito em 16 de março deste ano, após ambos consumirem o produto denominado “óleo de semente de abóbora”, vendido para todo o Brasil pela internet. O material foi o que a artesã e o cozinheiro passaram a consumir diariamente, na quantidade de uma colher por dia, mas o que eles ingeriram não continha nada do prometido, segundo perícia da Polícia Civil.

Rosineide Dorneles Mendes e o cozinheiro Willis Pena de Oliveira, que morreram na Serra Crédito: Reprodução/ Facebook

Segundo a investigação, o casal usou o produto por cerca de 14 dias e parou apenas quando começou a sentir os primeiros sintomas, como náuseas, dores de cabeça e vômitos. Inicialmente, ambos buscaram atendimento médico, mas foram liberados porque os sintomas foram classificados como leves. Somente na terceira ida a um pronto-atendimento, com o quadro já agravado e com insuficiência renal identificada, marido e mulher foram internados no Hospital Estadual Dório Silva, na Serra, em estado grave. Exames laboratoriais e cadavéricos feitos nos corpos atestaram que o casal ingeriu dietilenoglicol.

Após meses de investigação, que contou com a colaboração da Polícia Civil dos estados do Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais, a polícia concluiu o inquérito e efetuou a prisão do responsável pela fabricação do produto vendido como óleo de semente de abóbora. A prisão ocorreu na cidade paulista de São Bernardo do Campo, em uma casa improvisada como laboratório, onde o fabricante produzia livremente o composto.

Ele foi preso em flagrante no dia 25 de maio e cumpre prisão preventiva. Além do falso óleo de semente de abóbora, no laboratório clandestino eram feitos cosméticos sem qualquer tipo de controle, desta forma é provável que tenha ocorrido uma contaminação por produtos diferentes ou até mesmo a rotulagem equivocada do que estava sendo envasado.

Um litro do produto era vendido por mais de R$ 600 reais em sites de compra e venda na internet Crédito: Divulgação/Polícia Civil

"Nesta mesma empresa, o responsável desenvolvia outras atividades, como cosméticos. Então ele tinha uma série de produtos que também eram vendidos pela internet. A gente acredita que ele possa ter misturados os ingredientes ou cometido um erro na hora de rotular e acabou vendendo uma substância por outra. A produção era completamente artesanal e ele não tinha formação alguma na área. Simplesmente achou que poderia envasar e vender", disse, na época, o delegado Rodrigo Rosa, do 12º Distrito Policial, que comandou as investigações.

CONCENTRAÇÃO E CONTAMINAÇÃO

Ainda durante a coletiva realizada para divulgar a conclusão do inquérito sobre a morte do casal, a perita Daniela de Paula, as primeiras análises do produto recolhido na casa do casal da Serra descartou a possibilidade de ser um óleo vegetal. Com isso, os trabalhos foram direcionados a identificar qual era a substância que causou a morte do casal. Foram encontradas duas substâncias nesse suposto óleo de semente de abóbora: a glicerina e o dietilenoglicol.

Para atestar se era realmente o mesmo composto que contaminou o lote de cervejas, a perícia técnica da Polícia Civil mineira foi solicitada para enviarem os parâmetros da substância. Feita a análise, foi comprovado e constatado o dietilenoglicol no produto comprado por Rosineide e Willis.

Na sede da empresa, o produto que matou o casal era porcionado e envasado em frascos vendidos na internet Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Com a substância identificada, a perícia investigou a quantidade presente nas amostras. Para surpresa até mesmo dos peritos e legistas, a concentração estava muito acima da permitida pela legislação vigente no país.