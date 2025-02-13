'Pensamentos intrusivos', diz motociclista que pulou em piscina de Linhares

"É o sonho de todo linharense pular naquela piscina. Eu passo por lá todos os dias no horário de almoço e hoje (ontem) o sol estava de rachar. Todos que passam pela BR 101 com certeza sempre pensam em pular. Realmente, os pensamentos intrusivos venceram" João Henrique Salino - Técnico refrigerista

Ele explicou que estava com a roupa que iria utilizar para ir à academia, e o uniforme de trabalho estava guardado. “Na verdade, a roupa que usei para pular na piscina era a que eu iria para a academia mais tarde, o uniforme estava na bolsa no banco de trás da moto. Só troquei uma pela outra”, afirmou João Henrique.

O que mais chamou atenção nas imagens que viralizaram é que, após descer da moto e se dirigir à piscina, João Henrique sequer retirou o capacete. Ele disse que a intenção foi esconder o rosto, mas não funcionou muito. “O capacete foi de propósito. Achei que iriam comentar, mas não imaginava tanta repercussão, por isso escondi o rosto. Mas só pelo jeito de andar, muitos amigos me mandaram mensagens perguntando se era eu”, brincou o técnico refrigerista.

Uma funcionária da loja contou à reportagem da TV Gazeta Norte que levou um susto com a atitude de João Henrique, mas admitiu que a situação acabou sendo engraçada.