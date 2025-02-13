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'Sol de rachar'

'Pensamentos intrusivos', diz motociclista que pulou em piscina de Linhares

João Henrique diz que realizou sonho de muita gente: "Os pensamentos intrusivos venceram", brincou o instalador de ar-condicionado, que pulou em piscina de loja com capacete e tudo

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 13:26

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 fev 2025 às 13:26
O tecnico refrigerista João Henrique Salino Carrara, de 24 anos, que atua na instalação e manutenção de ar condicionado, trabalha deixando ambientes refrigerados e agradáveis. Mas na rua, com o calorão dos últimos dias, ele procurou uma maneira diferente de se refrescar: pulou na piscina de uma loja no bairro Shell, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde de quarta-feira (12), e viralizou com a atitude inusitada. Ele disse que matou a vontade devido ao calor do dia.
"É o sonho de todo linharense pular naquela piscina. Eu passo por lá todos os dias no horário de almoço e hoje (ontem) o sol estava de rachar. Todos que passam pela BR 101 com certeza sempre pensam em pular. Realmente, os pensamentos intrusivos venceram"
João Henrique Salino - Técnico refrigerista
Ele explicou que estava com a roupa que iria utilizar para ir à academia, e o uniforme de trabalho estava guardado. “Na verdade, a roupa que usei para pular na piscina era a que eu iria para a academia mais tarde, o uniforme estava na bolsa no banco de trás da moto. Só troquei uma pela outra”, afirmou João Henrique.
O que mais chamou atenção nas imagens que viralizaram é que, após descer da moto e se dirigir à piscina, João Henrique sequer retirou o capacete. Ele disse que a intenção foi esconder o rosto, mas não funcionou muito. “O capacete foi de propósito. Achei que iriam comentar, mas não imaginava tanta repercussão, por isso escondi o rosto. Mas só pelo jeito de andar, muitos amigos me mandaram mensagens perguntando se era eu”, brincou o técnico refrigerista.
Uma funcionária da loja contou à reportagem da TV Gazeta Norte que levou um susto com a atitude de João Henrique, mas admitiu que a situação acabou sendo engraçada.
João Henrique voltou à loja onde pulou na piscina, em Linhares
João Henrique voltou à loja onde pulou na piscina, em Linhares Crédito: Isaac Ribeiro

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