Parte de casa desaba durante obras de macrodrenagem na Barra do Jucu

"Para a realização das obras de macrodrenagem do Canal do Congo todos os moradores, com construção irregular no local, foram notificados pela Defesa Civil para desocuparem a área irregular. Alguns moradores construíram de forma irregular, inclusive afunilando a vazão do canal.

As visitas domiciliares para informar as intervenções nesse trecho foram iniciadas ano passado e os moradores informados da natureza das obras.

Vale ressaltar que não são permitidas edificações em uma faixa de no mínimo 30 metros a partir das margens de rios ou canais naturais, pois essas áreas são caracterizadas como Área de Preservação Permanente (APP), conforme código florestal (Lei n.º 12.651 de 25 de maio de 2012).

As obras de macrodrenagem do Canal do Congo vão beneficiar toda a Região 5, uma vez que, toda a água da chuva é direcionada naturalmente ao Canal."