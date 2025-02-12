Parte de casa desaba durante obras de macrodrenagem na Barra do Jucu

Uma moradora da Barra do Jucu, em Vila Velha, viu parte do quintal, das paredes, um banheiro e o muro da própria casa desabarem na terça-feira (11). Segundo a pensionista Tereza Cristina Barboza, a causa do acidente são as obras de macrodrenagem do Canal do Congo, que estão em fase de execução na região.
Em conversa com a produtora do Boa Noite ES, da TV Gazeta, Mariana Bernardino, a dona da residência contou que há alguns meses, dois engenheiros da prefeitura do município foram até a residência e informaram que precisariam tirar fotos e vistoriar o local.
Na época, segundo Tereza, os profissionais garantiram que não haveria risco de desabamento. Porém, a medida que as obras avançavam, o muro e chão começaram a rachar.
Na sexta-feira (7), a pensionista foi informada, por um homem – que foi a casa dela consertar a caixa d’água – que o telhado poderia cair.
Moradora da Barra do Jucu relata que parte da casa desabou após obras na regiãoCrédito: Vinicius Colini
“Eu chamei o pessoal da obra, vieram e falaram ‘é, realmente seu telhado vai cair’. Tiraram o telhado, colocaram as telhas e tudo bem. Avisei sobre o muro, mas falaram que não ia cair”, disse Tereza em entrevista ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.
Na terça-feira, o chão do quintal da pensionista estava rachado. “Quando fui pisar, ele fez barulho. Eu saí e quando voltei, já estava afundando”, relatou.
A mulher chegou a pedir ajuda novamente aos funcionários que estavam na obra, mas não teve retorno. No mesmo dia, o chão do quintal, muro, até um banheiro e o telhado da área de serviço ruíram. Depois do ocorrido, funcionários da obra colocaram placas de alumínio próximo à residência da pensionista.
O imóvel da moradora apresentou problemas após obras de macrodrenagem na Barra do JucuCrédito: Vinicius Colini
Tereza tentou entrar em contato com a Defesa Civil e a ouvidoria do município, mas não conseguiu falar com ninguém.
“Estou com a pressão alta, não dormi essa noite porque fiquei com medo. Começaram a cavar de novo no mesmo lugar. Eles não me falaram o que ia acontecer, disseram que de repente, podia dar umas rachaduras e não desabar tudo. E desabou tudo e pode desabar mais ainda”, contou a dona da casa.
Em nota (veja na íntegra), a Prefeitura de Vila Velha informou que, antes da obra começar, todos os moradores que vivem nas margens e construíram de forma irregular foram orientados a sair de casa.
Os moradores da região, em conversa com o repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, confirmam que receberam visitas, mas negam que receberam a orientação.
Prefeitura de Vila Velha | Na íntegra
"Para a realização das obras de macrodrenagem do Canal do Congo todos os moradores, com construção irregular no local, foram notificados pela Defesa Civil para desocuparem a área irregular. Alguns moradores construíram de forma irregular, inclusive afunilando a vazão do canal.
As visitas domiciliares para informar as intervenções nesse trecho foram iniciadas ano passado e os moradores informados da natureza das obras.
Vale ressaltar que não são permitidas edificações em uma faixa de no mínimo 30 metros a partir das margens de rios ou canais naturais, pois essas áreas são caracterizadas como Área de Preservação Permanente (APP), conforme código florestal (Lei n.º 12.651 de 25 de maio de 2012).
As obras de macrodrenagem do Canal do Congo vão beneficiar toda a Região 5, uma vez que, toda a água da chuva é direcionada naturalmente ao Canal."