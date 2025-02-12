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Homem desce de moto e pula em piscina de loja em Linhares

Cena curiosa ocorreu na tarde desta quarta-feira (12), quando temperatura passava dos 30 °C na cidade do Norte capixaba; homem sequer tirou o capacete e o calçado para dar o "tchibum". Assista

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 20:44

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

12 fev 2025 às 20:44
Uma cena incomum e completamente inusitada: um homem foi flagrado por uma câmera de videomonitoramento pulando na piscina de uma loja do ramo às margens da BR 101, no bairro Shell, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, em meio ao forte calor que atingiu a cidade nesta quarta-feira (12).
Nas imagens (assista acima), é possível ver o momento em que o homem chega de moto, estaciona o veículo e, de roupa, capacete e calçado fechado, pula na piscina. Em seguida, ele sai da água, sobe novamente na moto e vai embora, como se nada tivesse acontecido.
A TV Gazeta Norte apurou que o caso ocorreu nesta quarta-feira (12), pouco depois do horário de almoço, por volta das 13h. Uma funcionária da loja contou que levou um susto, mas que a situação acabou sendo até 'engraçada'.
Segundo a Climatempo, empresa de meteorologia, Linhares registrou nesta tarde 31°C, com a sensação térmica de temperatura maior. Vale destacar que boa parte do Estado convive em meio à onda de calor, que deve se estender por vários dias.

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