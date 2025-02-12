Acidente entre van escolar e caminhão fere motorista e estudantes em Marilândia

Frente do veículo de transporte escolar ficou danificada Crédito: Leitor A Gazeta

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma van escolar e um caminhão na manhã desta quarta-feira (12), na região de Patrão-Mor, zona rural de Marilândia , no Noroeste do Espírito Santo . Entre os feridos estão a motorista e quatro alunos, que sofreram escoriações.

Segundo a Polícia Militar, a van seguia em direção a Marilândia quando foi atingida pelo caminhão, que seguia no sentido contrário. Um aluno foi levado ao pronto-socorro municipal e liberado em seguida.

A polícia foi informada de que outros três estudantes iriam procurar atendimento médico posteriormente, pois também apresentavam escoriações. A motorista da van foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.

Soprou, mas não era o motorista...

O homem que seria o motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Mais tarde, a polícia foi informada de que ele não era o verdadeiro condutor do veículo. Ele foi convocado a comparecer ao Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Marilândia e, ao ser questionado, confirmou que outro homem estava dirigindo o caminhão no momento da colisão.

Segundo a PM, foi feito contato com o proprietário da empresa para a qual os dois homens trabalham, para que ele se apresentasse com o verdadeiro motorista. Ao verificar o sistema, constatou-se que o veículo estava com o licenciamento atrasado. Na manhã desta quinta, a corporação informou que o motorista compareceu ao Destacamento da Polícia Militar de Marilândia e foi conduzido à 15ª Regional de Colatina. "Foi constatado que a CNH dele está suspensa desde 2021 e não é da categoria correta para conduzir o caminhão", afirmou.

A Gazeta para dar mais informações sobre o procedimento adotado no caso e respondeu, em nota, que o suspeito, de 38 anos, que se apresentou no local falsamente como o condutor do caminhão envolvido no acidente, "foi autuado em flagrante por ter modificado o estado de pessoa a fim de induzir a erro o agente policial e por falsidade ideológica, e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória". Polícia Civil foi procurada porpara dar mais informações sobre o procedimento adotado no caso e respondeu, em nota, que o suspeito, de 38 anos, que se apresentou no local falsamente como o condutor do caminhão envolvido no acidente, "foi autuado em flagrante por ter modificado o estado de pessoa a fim de induzir a erro o agente policial e por falsidade ideológica, e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória".

Já o real motorista, de 39 anos, "foi autuado por omissão de socorro, por fugir do local do acidente, por dirigir veículo sem habilitação ou habilitação cassada, gerando perigo de dano, e por ter modificado o estado de pessoa a fim de induzir a erro o agente policial. Ele foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão", finalizou a Polícia Civil.

Motorista de van espera cirurgia

Ao jornalista Fabrício Silva, da TV Gazeta Noroeste, a motorista da van, Érica Nogueira, relatou o que se passou no momento do acidente. “Sou motorista escolar, puxando aluno de Pedrolândia para Marilândia, e hoje, entre 6h20 até 6h30 mais ou menos, aconteceu o acidente. Eu me deparei com um caminhão vindo no meu sentido, tentei frear, eu ainda consegui parar, mas o caminhão não parou e acabou empurrando a van para trás. Fiquei com o pé preso entre o freio e a poltrona. Nisso, os rapazes desceram e abriram a porta do carro, e assim eu consegui soltar meu pé. Só que, mesmo assim, quebrou meu tornozelo. Estou aqui no Sílvio Avidos aguardando cirurgia”, disse.

Ela acrescentou: “A estrada era muito apertada, não tinha como tirar o carro da frente, só passa um. Eu ainda consegui frear, mas infelizmente o caminhão não conseguiu frear”.