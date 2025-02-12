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Vivia na Favela da Rocinha

Líder do PCV preso na Serra voltou para o ES para atrair traficantes do RJ

Tiago de Jesus Fernandes, de 29 anos, estava escondido na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e voltou para tentar atrair traficantes fluminenses, segundo a Polícia Civil

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 18:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2025 às 18:52
Tiago de Jesus Fernandes, vulgo 'Tiago Folha', de 29 anos, foi preso em Porto Canoa, na Serra.
Tiago de Jesus Fernandes, vulgo 'Tiago Folha', de 29 anos, foi preso em Porto Canoa, na Serra. Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Tiago de Jesus Fernandes, de 29 anos, conhecido como Tiago Folha, e apontado como um dos chefes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), foi preso nesta quarta-feira (12), em Porto Canoa, na Serra, após retornar do Rio de Janeiro. A volta se deu para comandar bocas de fumo nos bairros Bonfim e da Penha, em Vitória, onde a organização atua. O foco do retorno para terras capixabas também era atrair traficantes do território fluminense e organizar as ações do PCV.
Isso porque a associação estaria enfraquecida desde a prisão de Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, em março do ano passado. As informações foram passadas pela Polícia Civil, em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira.
“Ele vivia no Rio de Janeiro, na Favela da Rocinha. É um indivíduo de altíssima periculosidade. A prisão dele é muito importante para combater uma reorganização da facção. Hoje, no PCV, nós não temos uma liderança como nós tínhamos com o Beto, como nós tínhamos com o Fernando (Marujo), não temos essa pessoa, esse ponto central, eles mesmos falam que hoje são várias pessoas, uma sociedade criminosa”, frisou o coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), delegado Alan de Andrade.
Líder do PCV preso na Serra voltou para o ES para atrair traficantes do RJ

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Tiago conta com diversas passagens pela polícia, incluindo um roubo a uma loja de eletrodomésticos e uma troca de tiros com a corporação após um roubo a motel. Além disso, o integrante do PCV conta com diversas passagens pelo sistema prisional:
  • 08/12/2014 - entrada
  • 28/07/2016 - alvará de soltura
  • 10/05/2018 - entrada
  • 19/06/2021 - evasão
  • 11/12/2021 - entrada
  • 07/08/2024 - saída temporária
  • 14/08/2024 - evasão
  • 12/02/2025 - entrada
Em dezembro, foi montada uma operação para prendê-lo, pouco depois dele não retornar de uma saída temporária e tentar furtar um motel. Na ocasião, aconteceu uma troca de tiros com a corporação, que terminou com Folha sumindo novamente. Para a polícia, foi após essa fuga que Tiago seguiu para o Rio de Janeiro.
“O Tiago aqui era a pessoa que ia organizar o PCV, entendeu? Organizar essa tomada de boca de fumo. Então, assim, tudo tá acontecendo. Com certeza, a vinda dessas pessoas da Rocinha para cá. Porque o normal é sair daqui e ir para lá. Vir de lá para cá realmente é porque estão mandando eles”, frisou o delegado.

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Para De Andrade, a vinda ao Espírito Santo era considerada segura por Tiago, pois, ele não estava armado quando o encontrou.
"O Tiago é um cara destemido, que tá pronto para fazer qualquer coisa. Tanto que a ação de hoje, ela foi muito programada, a gente já vinha várias noites, esperando para realizá-la. A gente tinha esse temor do Tiago tentar reagir à prisão, só que não deu tempo, a ação foi muito bem orquestrada e estudada. Ele achava que ele não ia ser encontrado ali porque ele falou que ele não estava armado", frisou o coordenador do Ciat.
O preso também tem passagens por lavagem de capitais, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e extorsão.

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