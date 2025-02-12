Tiago de Jesus Fernandes, vulgo 'Tiago Folha', de 29 anos, foi preso em Porto Canoa, na Serra. Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Tiago de Jesus Fernandes, de 29 anos, conhecido como Tiago Folha, e apontado como um dos chefes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), foi preso nesta quarta-feira (12), em Porto Canoa, na Serra , após retornar do Rio de Janeiro. A volta se deu para comandar bocas de fumo nos bairros Bonfim e da Penha, em Vitória, onde a organização atua. O foco do retorno para terras capixabas também era atrair traficantes do território fluminense e organizar as ações do PCV.

“Ele vivia no Rio de Janeiro, na Favela da Rocinha. É um indivíduo de altíssima periculosidade. A prisão dele é muito importante para combater uma reorganização da facção. Hoje, no PCV, nós não temos uma liderança como nós tínhamos com o Beto, como nós tínhamos com o Fernando (Marujo), não temos essa pessoa, esse ponto central, eles mesmos falam que hoje são várias pessoas, uma sociedade criminosa”, frisou o coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), delegado Alan de Andrade.

Your browser does not support the audio element. Líder do PCV preso na Serra voltou para o ES para atrair traficantes do RJ

Tiago conta com diversas passagens pela polícia, incluindo um roubo a uma loja de eletrodomésticos e uma troca de tiros com a corporação após um roubo a motel. Além disso, o integrante do PCV conta com diversas passagens pelo sistema prisional:

08/12/2014 - entrada

28/07/2016 - alvará de soltura

10/05/2018 - entrada

19/06/2021 - evasão

11/12/2021 - entrada

07/08/2024 - saída temporária

14/08/2024 - evasão

12/02/2025 - entrada

Em dezembro, foi montada uma operação para prendê-lo, pouco depois dele não retornar de uma saída temporária e tentar furtar um motel. Na ocasião, aconteceu uma troca de tiros com a corporação, que terminou com Folha sumindo novamente. Para a polícia, foi após essa fuga que Tiago seguiu para o Rio de Janeiro.

“O Tiago aqui era a pessoa que ia organizar o PCV, entendeu? Organizar essa tomada de boca de fumo. Então, assim, tudo tá acontecendo. Com certeza, a vinda dessas pessoas da Rocinha para cá. Porque o normal é sair daqui e ir para lá. Vir de lá para cá realmente é porque estão mandando eles”, frisou o delegado.

Para De Andrade, a vinda ao Espírito Santo era considerada segura por Tiago, pois, ele não estava armado quando o encontrou.

"O Tiago é um cara destemido, que tá pronto para fazer qualquer coisa. Tanto que a ação de hoje, ela foi muito programada, a gente já vinha várias noites, esperando para realizá-la. A gente tinha esse temor do Tiago tentar reagir à prisão, só que não deu tempo, a ação foi muito bem orquestrada e estudada. Ele achava que ele não ia ser encontrado ali porque ele falou que ele não estava armado", frisou o coordenador do Ciat.