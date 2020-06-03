Pedro Canário confirma segunda morte pelo novo coronavírus

"No dia 28 de maio, ele procurou o sistema de saúde aqui do município, nós, através da investigação, colocamos ele em quarentena e fizemos todo o acompanhamento. No final de semana, o quadro clínico dele acabou agravando e ele foi transferido para o Hospital Roberto Silvares, recebendo todos os atendimentos necessários para sua estabilização, mas, infelizmente, com a violência que o vírus vem causando nas pessoas, principalmente nas pessoas com um pouco mais de idade e com algumas comorbidades, ele veio a óbito"