Pedro Canário confirma segunda morte pelo novo coronavírus

O município de Pedro Canário, na Região Norte do Espírito Santo, registrou o segundo óbito em decorrência do novo coronavírus. O paciente, de 58 anos, faleceu na noite desta terça-feira (2). A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade no boletim diário que monitora o avanço da doença no município.
Segundo o prefeito Bruno Teófilo Araújo, o paciente apresentou os sintomas da Covid-19 e buscou atendimento na rede municipal de saúde. Diante do agravamento do quadro clínico, o homem precisou ser hospitalizado e acabou falecendo.
"No dia 28 de maio, ele procurou o sistema de saúde aqui do município, nós, através da investigação, colocamos ele em quarentena e fizemos todo o acompanhamento. No final de semana, o quadro clínico dele acabou agravando e ele foi transferido para o Hospital Roberto Silvares, recebendo todos os atendimentos necessários para sua estabilização, mas, infelizmente, com a violência que o vírus vem causando nas pessoas, principalmente nas pessoas com um pouco mais de idade e com algumas comorbidades, ele veio a óbito"
Pedro Canário já registrou 21 casos confirmados do novo coronavírus. Segundo o Boletim Epidemiológico divulgado nesta terça-feira (2), outros 16 casos são considerados suspeitos e aguardam resultado dos exames.
Dos casos confirmados, 14 pacientes já são considerados clinicamente curados e 5 continuam em isolamento domiciliar. Os bairros com maior número de casos positivos são Centro, Floresta do Sul e Canarinho.