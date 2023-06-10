Origem de corrente elétrica em corrimão da Ilha do Frade será investigada

Prefeitura busca origem de energia elétrica em corrimão da Ilha do Frade, em Vitória Crédito: TV Gazeta

Em entrevista à TV Gazeta, o secretário municipal de transporte, trânsito e Infraestrutura de Vitória, Ale Mariano, afirmou que a energia não está vindo nem da iluminação pública dos postes nem daquela cenográfica (luzes coloridas de LED que ficam debaixo da ponte).



"Estamos fazendo análises desde ontem (sexta-feira), às 11 horas, com o representante do Crea (Conselho regional de Engenharia). Verificamos o circuito da parte de iluminação publica e não é essa a origem. Começamos a verificar outras possibilidades, como cabos de média tensão", disse.

Segundo o secretário, a concessionária de energia elétrica será comunicada para que analise os cabos de média tensão porque pode ser que eles tenham causado indução eletromagnética ou fuga de corrente. Esses cabos são de transmissão e levam energia elétrica da ilha de Vitória para a Ilha do Frade.



"Pode ser que já houvesse fuga de tensão e, pelo guarda-corpo ser de inox, ele deu choque. Temos que ver a rede que tá passando. Vamos chamar a concessionaria para ver ponto a ponto qual é o problema

A prefeitura disse ainda que será colocada uma placa no corrimão avisando para o risco de choque elétrico e também será feito um isolamento do local para evitar novos acidentes. Na tarde deste sábado, a administração municipal informou à TV Gazeta que já não havia mais corrente elétrica passando pelo corrimão da Ilha do Frade.

Em nota, a EDP informou que "foi acionada após a informação de uma ocorrência na ponte da Ilha do Frade, em Vitória. Uma equipe técnica foi prontamente enviada ao local e constatou que a rede elétrica encontra-se dentro das normas técnicas e de segurança. A companhia reitera que contribuirá com a Prefeitura de Vitória na análise da situação, em especial após a instalação dos corrimãos metálicos".

Atualização Após publicação desta matéria, a EDP enviou nota com o posicionamento da concessionária sobre o caso. O texto foi atualizado.