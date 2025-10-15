Correção salarial

Novo reajuste para professores do ES vai ser retroativo a setembro

Nesta quarta (15), o governo do Estado mandou projeto para a Assembleia Legislativa para aumento de 8%, índice que também contempla os agentes de suporte educacional

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15:48

Sala de aula na rede estadual: reajuste é voltado a professores que recebem pela modalidade de subsídio Crédito: Sedu

Anunciado no início do mês passado, o reajuste de 8% no salário de professores da rede estadual e dos agentes de suporte educacional teve o projeto enviado nesta quarta-feira (15) para a Assembleia Legislativa. Apesar do tempo decorrido entre o anúncio e o envio da proposta para apreciação parlamentar, o governo do Espírito Santo informou que o pagamento será efetuado retroativo a setembro.

Nesta data, em que se celebra o Dia do Professor, o governador Renato Casagrande (PSB) divulgou, pelas redes sociais, o encaminhamento do projeto ao Legislativo, que vai contemplar cerca de 18 mil profissionais da ativa e outros 10 mil aposentados e pensionistas que recebem pela modalidade de subsídio.

"Estamos enviando hoje (quarta-feira) o projeto de lei para reajuste salarial das carreiras do magistério e de suporte educacional. Aproveito o dia para parabenizar a todos os professores e professoras que dedicam suas vidas à formação de gerações. Esses profissionais são a base da transformação social e o nosso compromisso é garantir que se sintam reconhecidos e motivados", ressaltou Casagrande em publicação do governo.

