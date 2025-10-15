Home
>
Cotidiano
>
Novo reajuste para professores do ES vai ser retroativo a setembro

Novo reajuste para professores do ES vai ser retroativo a setembro

Nesta quarta (15), o governo do Estado mandou projeto para a Assembleia Legislativa para aumento de 8%, índice que também contempla os agentes de suporte educacional

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15:48

Sala de aula Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professor Renato José da Costa Pacheco, em Vitória
Sala de aula na rede estadual: reajuste é voltado a professores que recebem pela modalidade de subsídio Crédito: Sedu

Anunciado no início do mês passado, o reajuste de 8% no salário de professores da rede estadual e dos agentes de suporte educacional teve o projeto enviado nesta quarta-feira (15) para a Assembleia Legislativa. Apesar do tempo decorrido entre o anúncio e o envio da proposta para apreciação parlamentar, o governo do Espírito Santo informou que o pagamento será efetuado retroativo a setembro. 

Recomendado para você

Nesta quarta (15), o governo do Estado mandou projeto para a Assembleia Legislativa para aumento de 8%, índice que também contempla os agentes de suporte educacional

Novo reajuste para professores do ES vai ser retroativo a setembro

No programa desta quarta (15), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: mais de um terço dos trabalhadores do país recebe até um salário mínimo, diz IBGE

Para ter acesso ao benefício, famílias precisam estar inscritas no CadÚnico; recurso ajuda na compra de materiais de construção, móveis, eletrodomésticos e outros itens básicos necessários à reconstrução do lar

Aprovado auxílio de R$ 3,5 mil para famílias vítimas de chuva no ES

Nesta data, em que se celebra o Dia do Professor, o governador Renato Casagrande (PSB) divulgou, pelas redes sociais, o encaminhamento do projeto ao Legislativo, que vai contemplar cerca de 18 mil profissionais da ativa e outros 10 mil aposentados e pensionistas que recebem pela modalidade de subsídio. 

"Estamos enviando hoje (quarta-feira) o projeto de lei para reajuste salarial das carreiras do magistério e de suporte educacional. Aproveito o dia para parabenizar a todos os professores e professoras que dedicam suas vidas à formação de gerações. Esses profissionais são a base da transformação social e o nosso compromisso é garantir que se sintam reconhecidos e motivados", ressaltou Casagrande em publicação do governo.

Para 2025, o impacto financeiro previsto é de R$ 32 milhões e, a partir de 2026, cerca de R$ 130 milhões por ano, segundo informações do secretário estadual da Educação, Vitor de Angelo. Na segunda-feira (13), Vila Velha anunciou reajuste de até 48% para professores da rede municipal a partir de dezembro e, na semana passada, Viana aprovou proposta de correção de até 40% para a categoria, já a partir de outubro

Leia mais

Imagem - Exemplos para vida: conheça histórias inspiradoras de professores do ES

Exemplos para vida: conheça histórias inspiradoras de professores do ES

Imagem - Fapes oferece 300 bolsas para alunos de mestrado e doutorado no ES

Fapes oferece 300 bolsas para alunos de mestrado e doutorado no ES

Imagem - Deputados aprovam projeto para instalar detector de metais em escolas do ES

Deputados aprovam projeto para instalar detector de metais em escolas do ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais