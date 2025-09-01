Professores e agentes de suporte da Sedu-ES terão reajuste de 8%
Professores e agentes de suporte educacional da Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu-ES) terão reajuste salarial de 8%. O benefício foi divulgado nesta segunda-feira (1) pelo governo do Espírito Santo. A decisão entra em vigor já neste mês de setembro e vai contemplar aproximadamente 18 mil servidores em atividade na rede estadual e outros 10 mil aposentados e pensionistas.
O impacto financeiro da medida é estimado em R$ 32 milhões para 2025. O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que o custo anual para os cofres públicos deve alcançar R$ 130 milhões.
O governador Renato Casagrande afirmou que a iniciativa reforça a política de valorização da carreira docente e reconhece o papel central dos profissionais na formação de gerações. "Esses profissionais são a base da transformação social, e o nosso compromisso é garantir que se sintam reconhecidos e motivados", disse o governador.