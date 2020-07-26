"Não é o fim dos tempos. Vivemos as consequências de nossas ações"

Não tem como prever. Uma coisa que eu posso dizer com certeza: em agosto não vai estar tudo normal. Talvez no final do ano a gente tenha uma vacina, mas não é certeza. E mesmo que a gente tenha e ela funcione, ela não vai ser distribuída de uma vez para 200 milhões de pessoas, ela vai ser distribuída aos poucos, de acordo com grupo de risco, profissionais de saúde, idosos, e até chegar no cidadão médio comum vai demorar. Então, talvez no meio do ano que vem a gente tenha vacina para todo mundo. Isso não quer dizer que a gente vai ficar trancado esse tempo todo. A gente provavelmente - e isso é reavaliado com o tempo, vai ter períodos de lockdown mais agressivos - onde teremos que ficar mais em casa, e depois a gente volta a sair um pouco. Vamos ficar um pouco nesse vai e vem justamente para acompanhar o número de casos. A gente está vendo em alguns locais o número cair. Isso é muito bom e se continuar, quer dizer que vamos poder afrouxar um pouco a quarentena. Mas vamos ter que monitorar a situação com ferramentas melhores do que temos agora e com mais colaboração da população. Se as pessoas querem que a quarentena seja mais relaxada, para poder sair, todo mundo tem que respeitar os momentos em que é preciso ficar em casa e sair só para o que é realmente necessário. E se não aguentar e tiver que sair, é preferível ir a um parque, um lugar aberto, onde eu consigo manter o distanciamento físico de outra pessoa, do que sair para um shopping. Temos que respeitar o distanciamento físico e uso de máscara se a gente quer que isso acabe logo.