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Boletim da Defesa Civil

Muros caem e casas ficam alagadas após chuva no Sul do ES

Segundo a Defesa Civil, casas ficaram alagadas e muros caíram em Guaçuí e Muniz Freire; além disso, Ibitirama registrou queda de barreira em estrada

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 10:16

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 fev 2022 às 10:16
Guaçuí registra maior volume nas últimas 24 horas no Estado
Guaçuí registra maior volume de chuva nas últimas 24h no Estado Crédito: Divulgação/ Defesa Civil de Guaçuí
O município de Guaçuí, na Região do Caparaó, foi o município que registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas no Espírito Santo. Segundo o boletim extraordinário da Defesa Civil do Estado, divulgado na manhã desta sexta-feira (11), o acumulado foi de 88.24 milímetros. Casas ficaram alagadas e um muro foi ao chão durante a noite desta quinta-feira (10).
A chuva começou no final da tarde de quinta-feira. No bairro Gumercindo Silva Gloria, 20 famílias ficaram com casas alagadas. Em alguns pontos, a água chegou a atingir 30 centímetros. A Defesa Civil da cidade afirmou que tem ajudado as famílias nesta manhã, com a limpeza das residências. Os moradores não precisaram sair de casa.
No bairro Bela Vista, houve uma queda de muro sobre uma residência, mas sem registro de vítimas. Nesta sexta-feira, a situação está tranquila no município, na análise da Defesa Civil da cidade.

OUTROS PONTOS

Ainda segundo o boletim, em Muniz Freire, a ES 181, que liga o município a Alegre, está com a via parcialmente interditada em alguns pontos por quedas de barreiras, nas localidades de Bugari, Amorim e Mata do Barão.
Na cidade, três casas foram atingidas pelas fortes chuvas. Em uma delas, um deslizamento de terra afetou a cozinha.
Muro caiu e danificou casa em Muniz Freire
Muro caiu e danificou casa em Muniz Freire Crédito: Defesa Civil de Muniz Freire
Já em Ibitirama, a Defesa Civil estadual registrou a queda de uma barreira na estrada rural perto do laticínio Aguiar.

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