Mudança brusca no tempo causa chuva na Grande Vitória

O tempo mudou rapidamente no fim da tarde desta terça-feira (19), em vários pontos da Grande Vitória. Começando com um céu rosa, registrado por leitores de A Gazeta nas redes sociais, até o céu escurecer e chegar a cair uma forte chuva, que afetou o trânsito na região metropolitana.
VEJA ALGUNS REGISTROS DA MUDANÇA NO TEMPO:
Fotos mostram a mudança no tempo na Grande vitória
PREVISÃO DE CHUVA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:
A quarta (20) e a quinta-feira (21) devem ser de chuvas rápidas em todo o território capixaba, segundo informações Instituto capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Há ainda na Grande Vitória a possibilidade de chuva no começo e no fim do dia, com os termômetros variando entre 18 ºC e 27 ºC.