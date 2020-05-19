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Mudança brusca no tempo causa chuva na Grande Vitória

O tempo mudou rapidamente no fim da tarde desta terça-feira (19), em vários pontos da Grande Vitória, onde há a presença da chuva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 18:25

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 18:25

Imagens de nuvens no Mestre Álvaro, na Serra
Fim de tarde com tempo fechado no Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Darshany Loyola
O tempo mudou rapidamente no fim da tarde desta terça-feira (19), em vários pontos da Grande Vitória. Começando com um céu rosa, registrado por leitores de A Gazeta nas redes sociais, até o céu escurecer e chegar a cair uma forte chuva, que afetou o trânsito na região metropolitana.

VEJA ALGUNS REGISTROS DA MUDANÇA NO TEMPO:

Fotos mostram a mudança no tempo na Grande vitória

PREVISÃO DE CHUVA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

A quarta (20) e a quinta-feira (21) devem ser de chuvas rápidas em todo o território capixaba, segundo informações Instituto capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Há ainda na Grande Vitória a possibilidade de chuva no começo e no fim do dia, com os termômetros variando entre 18 ºC e 27 ºC.

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