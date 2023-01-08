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Movimento Janeiro Seco propõe um mês sem beber álcool. Será que funciona?

Instituição propõe às pessoas abdicar das bebidas durante o mês; especialista reforça benefícios, mas propõe outras alternativas
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

08 jan 2023 às 09:05

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 09:05

Ano novo, ceia, um vinho, festa, uma cerveja, fogos, um champanhe… e assim, a primeira frase dita em 2023 por muita gente foi “eu nunca mais vou beber”, durante uma dolorosa ressaca. Por isso, maneirar no álcool acaba entrando nos objetivos para o ano que se inicia. Esse é o foco da organização britânica Alcohol Change UK, que promove a campanha Dry January, ou “Janeiro Seco”, em tradução livre.
O objetivo é passar os 31 dias de janeiro sem ingerir bebida alcoólica. Em seu site, a organização diz que não é contra o álcool, mas se dedica a fomentar uma mudança na forma como a sociedade encara o consumo. “Somos a favor de um futuro em que as pessoas bebam como uma escolha consciente, não como um padrão; onde são abordadas as questões que levam a problemas relacionados ao álcool — como pobreza, problemas de saúde mental, falta de moradia”, afirma o texto de apresentação da Alcohol Change.
Campanha propõe ficar um mês sem tomar álcool
Campanha propõe ficar um mês sem tomar álcool Crédito: Pexels
Na página da campanha, a organização promete diversos benefícios aos adeptos. “Durma melhor e tenha mais energia, melhore sua saúde mental e concentração, pareça fabuloso e obtenha uma pele mais brilhante, economize dinheiro e sinta uma incrível sensação de realização”, diz o texto.
Movimento Janeiro Seco propõe um mês sem beber álcool. Será que funciona
A Gazeta procurou pesquisas e um especialista para saber se realmente há benefícios em passar um mês sem beber.

Quais os benefícios de ficar um mês sem beber?

O Janeiro Seco foi objeto de estudo da Universidade de Sussex, na Inglaterra, onde 4.232 adultos participantes do desafio responderam a um questionário da instituição de ensino. O estudo concluiu que “a participação no Janeiro Seco foi associada a aumentos no bem-estar em todos os entrevistados. As mudanças foram maiores entre as pessoas que completaram com sucesso o desafio”, conclui o relatório da pesquisa.
O estudo também registrou os seguintes resultados:
  • 93% dos participantes tinham uma sensação de realização;
  • 88% economizaram dinheiro;
  • 82% pensam mais profundamente sobre sua relação com a bebida;
  • 80% se sentem mais no controle de sua bebida;
  • 76% aprenderam mais sobre quando e por que bebem;
  • 71% perceberam que não precisam de uma bebida para se divertir;
  • 70% notaram melhora na saúde;
  • 71% dormiram melhor;
  • 67% tinham mais energia;
  • 58% perderam peso;
  • 57% apresentaram melhor concentração;
  • 54% tinham pele melhor.

Um mês sem beber é o suficiente?

Para o psiquiatra Jovino Araújo, a iniciativa inglesa tem pontos positivos, mas faz alguns alertas. Segundo ele, os objetivos colocados em apenas um mês do ano são "restritos e insuficientes”.

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De acordo com Araújo, a campanha deveria ter um foco maior nos riscos relacionados ao álcool. Ele dá o exemplo das medidas contra o cigarro. “Campanhas exitosas, como contra o tabagismo, com proibição de propaganda e inserção de informações sobre malefícios nos maços de cigarro, poderiam ser copiadas para uma ampla campanha sobre os riscos do uso nocivo de bebida alcoólica”, sugeriu o médico.
“O uso e o abuso do álcool estão relacionados às doenças mentais, doenças orgânicas, disfunções sociais, violência urbana, violência de trânsito e mortes evitáveis. Sabemos que a alteração da cultura envolvendo o uso de bebida alcoólica é difícil, complexa, mas podemos ter como objetivo a redução dos riscos e das consequências maléficas do abuso do álcool”, frisou Jovino.
O médico ressaltou a importância de alertas quanto ao consumo de bebidas. "O álcool é uma droga lícita e, infelizmente, com propaganda e incentivo ao uso. Por isso, a população considera que o uso, ou abuso, é um processo inocente e sem risco. Mas não é bem assim. O uso e o abuso do álcool são problemáticos, práticas de risco, e precisamos criar permanentemente um alerta."

Adepta famosa

Em entrevista à revista Woman’s Helth, a cantora Katy Perry declarou que está fazendo o Janeiro Seco. Ela disse que antes de uma turnê ou lançamento de álbum fica entre três e seis meses sem beber. Segundo a cantora, este ano ela fará uma combinação de janeiro e fevereiro secos, pois parou o consumo um pouco tarde.

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