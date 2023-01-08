Movimento Janeiro Seco propõe um mês sem beber álcool. Será que funciona?

A Gazeta procurou pesquisas e um especialista para saber se realmente há benefícios em passar um mês sem beber.

Para o psiquiatra Jovino Araújo, a iniciativa inglesa tem pontos positivos, mas faz alguns alertas. Segundo ele, os objetivos colocados em apenas um mês do ano são "restritos e insuficientes”.

O médico ressaltou a importância de alertas quanto ao consumo de bebidas. "O álcool é uma droga lícita e, infelizmente, com propaganda e incentivo ao uso. Por isso, a população considera que o uso, ou abuso, é um processo inocente e sem risco. Mas não é bem assim. O uso e o abuso do álcool são problemáticos, práticas de risco, e precisamos criar permanentemente um alerta."