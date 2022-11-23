Tabagismo: apesar do vício, sempre é possível tornar-se um ex-fumante

Durante muitos anos, o hábito de fumar esteve associado a um estilo de vida independente e elegante. Propagandas estreladas por artistas famosos potencializavam o glamour derradeiro do cigarro. Com o tempo, os malefícios do tabagismo se tornaram mais conhecidos por meio de campanhas e informações que eram disseminadas pelos meios de comunicação de massa, o que ajudou muito a desconstruir essa imagem equivocada do tabaco.
Hoje sabemos que o cigarro traz prejuízos graves à saúde, podendo acarretar uma série de problemas, que vão desde danos estéticos até enfermidades que podem levar à morte. A saúde bucal, por exemplo, tem o cigarro como um inimigo implacável. O uso do tabaco é responsável por muitos casos de câncer bucal e, como muitas pessoas ignoram os sintomas iniciais dessa neoplasia, acabam descobrindo a doença na fase avançada.
Uma recente pesquisa da AstraZeneca revelou que 39% dos brasileiros fumam 11 ou mais cigarros por dia (acima da média de 27% da América Latina). Esses dados mostram como a dependência do cigarro ainda é uma realidade na vida de tantos brasileiros. Em contrapartida, muitos não possuem acesso a uma assistência médica de qualidade que permite a realização de consultas e exames que auxiliam na prevenção de doenças.
O tabagismo chama a atenção para uma realidade importante: é a primeira causa evitável de doenças e mortes em todo o mundo. Portanto, por mais que a Medicina avance e traga novas soluções de cura, o tabagismo continuará, em grande parte, sendo uma decisão pessoal. Seja para provar o primeiro cigarro, seja para decidir jogá-lo fora e não prosseguir com esse hábito nocivo, mesmo sabendo que não é uma tarefa fácil.
Nessa jornada, é fundamental admitir que o tabagismo é um vício e, por isso, a maioria dos fumantes precisa de ajuda para se libertar desse inimigo mortal. Procurar ajuda não é motivo de vergonha (pelo contrário), mas antes é preciso interiorizar essa necessidade e não subestimar os estragos que o cigarro traz.
O tabagismo no Brasil ainda é alarmante! Dar um basta a esse mal, independente da idade, sempre trará benefícios, e alguns deles até imediatos. Sempre é tempo de experimentar uma vida com mais saúde e, principalmente, com esperança de longevidade. Apesar de todos os desafios, é possível seguir adiante e se tornar um ex-fumante, e esse poder habita em todos nós.