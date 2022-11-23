Tabagismo: apesar do vício, sempre é possível tornar-se um ex-fumante

Hoje sabemos que o cigarro traz prejuízos graves à saúde, podendo acarretar uma série de problemas, que vão desde danos estéticos até enfermidades que podem levar à morte. A saúde bucal, por exemplo, tem o cigarro como um inimigo implacável. O uso do tabaco é responsável por muitos casos de câncer bucal e, como muitas pessoas ignoram os sintomas iniciais dessa neoplasia, acabam descobrindo a doença na fase avançada.