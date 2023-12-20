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Saiba como denunciar

Motorista recusa pedido de parada no ponto de ônibus. E agora?

Passageiros argumentam que alguns motoristas não param mesmo com os coletivos sem a lotação máxima. Usuários alegam que a saída dos cobradores acentuou o problema

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 15:56

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

20 dez 2023 às 15:56
Ônibus do sistema Transcol circulando, em Vitória
Capixabas enfrentam todos os dias um desafio para embarcar nos ônibus da Grande Vitória, especialmente nos horários de pico Crédito: Ricardo Medeiros
Horário de pico, trânsito e pontos de ônibus lotados de trabalhadores com pressa de voltar para casa após um longo dia de trabalho. Assim é a rotina de muitos capixabas. Em meio a tudo isso, surge um obstáculo: os motoristas que recusam o pedido de parada dos passageiros. Você já passou por isso?
Ricardo José Jardim Borba é morador do bairro Porto Canoa, na Serra, e afirma que todos os dias, principalmente entre as 5h30 e 7h da manhã, horário em que a população precisa dos coletivos para irem ao trabalho, os motoristas não param nos pontos de ônibus do bairro. 

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“Mesmo com o ônibus com capacidade para receber mais passageiros, eles não param. Muitas pessoas ficam aglomeradas na frente no ônibus, o que impede que o motorista tenha a visão da parte traseira no veículo, que muitas vezes está lotado na parte da frente e vazio na parte de trás”, disse.
O morador também destaca a falta que os cobradores fazem nos coletivos. “Sem os cobradores, muitas pessoas ficam na frente do ônibus para saltar na entrada do terminal com o objetivo de recarregar o cartão. Isso causa um gargalo muito grande”, argumentou.
A Assistente de Educação Infantil Rosângela Bonfim vive as mesmas situações. Ela utiliza o transporte público diariamente e costuma pegar as linhas que fazem o trajeto do Terminal de Carapina ao Terminal de São Torquato. “É comum os ônibus estarem lotados na frente e vazio atrás. Mesmo assim os motoristas não param”, disse.
Procurada pela reportagem, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) garantiu que “os motoristas de ônibus de todas as linhas do Sistema Transcol devem seguir o mesmo protocolo de parada em todos os pontos cadastrados, para embarque e desembarque de passageiros, a não ser nas linhas do tipo "Expresso””. Ou seja, os motoristas que passam direto nos pontos de ônibus estão cometendo uma infração.

Como denunciar

A Ceturb/ES orienta os passageiros a ajudarem com a fiscalização por meio de denúncias que podem ser feitas através do Disque Ceturb (0800 039 1517). Por nota, a companhia informa, também, que para a realização de uma denúncia ou sugestão de melhoria, é necessário saber o número de registro do ônibus (localizado acima das portas), o horário em que o veículo transitava e o número da linha que operava no momento, para que o veículo e o motorista sejam identificados e as medidas cabíveis sejam adotadas.

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