Morto em acidente na BR 101 em Linhares tinha deixado esposa na casa de amigos

Ele foi identificado como Paulino Correia da Silva, de 71 anos; quatro pessoas também ficaram feridas, incluindo duas crianças levadas para o hospital em estado grave

O homem que morreu em um acidente envolvendo dois carros na BR 101, próximo ao distrito de Rio Quartel, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (30), foi identificado como Paulino Correia da Silva, de 71 anos. Ele estava retornando para Baixo Quartel após deixar a esposa na casa de amigos, quando ocorreu a tragédia no quilômetro 166 da rodovia.

As informações foram confirmadas com a família pela repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta. No local, amigos da vítima lamentaram a morte.