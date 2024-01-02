Mortes dentro de BMW em SC: primos morreram de forma semelhante no ES Crédito: Divulgação/Polícia Militar de SC | Leitor A Gazeta

Segundo a investigação da polícia do caso no Sul do país, a suspeita é de vazamento de gás proveniente do ar-condicionado do veículo. As mortes se deram após parada cardiorrespiratória, segundo socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Todas as vítimas eram de Minas Gerais e decidiram descansar após o réveillon no carro, deixando o ar ligado.

As vítimas morreram de forma semelhante, sem sinais de violência, como os primos Ricardo Guarniel Simão, de 44 anos, e Franz Schubert Simão Cândido, 46 anos, que foram encontrados mortos dentro de um carro estacionado na área de um posto de combustíveis no bairro Coronel Borges, no município capixaba Cachoeiro de Itapemirim, no dia 11 de fevereiro.

Em março do ano passado, a Polícia Civil do Espírito Santo concluiu que eles foram vítimas de intoxicação por monóxido de carbono que vazou para dentro do veículo. Um dos laudos da perícia, realizado no veículo, apontou que o sistema de ar-condicionado do veículo introduzia gases de escape, funcionando como uma fonte geradora de monóxido de carbono (CO) e outros poluentes, e que havia falhas de manutenção.

Your browser does not support the audio element. Mortes dentro de BMW em SC: primos morreram de forma semelhante no ES

Segundo a corporação, eles tiveram insuficiência respiratória. A presença da substância carboxihemoglobina nos corpos era de concentração superior a 50%, o que pode ocasionar hipotensão, coma, insuficiência respiratória e morte. O monóxido de carbono é uma substância produzida pela queima de combustíveis, como gasolina, não possui cor, nem cheiro.

Como evitar o problema

Para evitar que este tipo de vazamento nos veículos é necessário manter a manutenção em dia. O mecânico eletricista, José Luiz Silva, diz que esta é a palavra-chave. “O problema disso tudo é quando há viagem longa e se a descarga estiver furada, a carroceria não estiver bem vedada, esse gás venenoso entra no carro e trazem prejuízos à saúde e até leva à morte”, explicou o mecânico eletricista, ouvido na ocasião em que a causa das mortes foi divulgada.