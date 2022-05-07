Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Cachoeiro

Morte em ambulância no ES: familiares de Kevinn fazem protesto por justiça

Kevinn Belo Tomé da Silva, 16 anos, morreu na madrugada do último sábado (30) após esperar durante quatro horas por atendimento dentro de uma ambulância estacionada na porta do Hospital Infantil de Vila Velha

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 12:58

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 mai 2022 às 12:58
Protesto pede por justiça por morte de Kevinn
Protesto pede por justiça por morte de Kevinn Crédito: João Henrique Castro
Familiares e amigos de Kevinn Belo Tomé da Silva se reuniram em um protesto, na manhã deste sábado(07), no centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Eles pediram por justiça e cobraram respostas para o caso. Kevinn tinha 16 anos e morreu na madrugada do último sábado (30) após esperar durante quatro horas por atendimento dentro de uma ambulância estacionada na porta do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha.
A manifestação aconteceu na Praça Jerônimo Monteiro. Com cartazes, balões e vestidos de preto, eles cobraram respostas. A mãe do adolescente não conseguiu participar da manifestação e acompanhou por telefone. Ela também não voltou para casa onde morava com Kevinn, que era filho único.

Protesto de amigos e familiares de adolescente que morreu em ambulância

O CASO

Kevinn passou mal e foi transferido de um Pronto Atendimento em Cachoeiro de Itapemirim para o Hospital Infantil de Vila Velha, onde morreu. De acordo com a médica da ambulância que o transportava, o paciente apresentava batimentos cardíacos acelerados, dificuldade para respirar e, por isso, foi entubado.
Ele seria internado em uma UTI, mas não conseguiu dar entrada no hospital. A família denuncia que a ambulância ficou parada na porta do hospital durante 4 horas.
A direção do Himaba afastou as duas médicas que respondiam pelo hospital no momento em que kevinn deveria ter sido atendido. O Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, disse que houve negligência no caso. Já a defesa das médicas nega omissão.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Morte em ambulância no ES: empresa de remoção narra socorro a jovem

Morte em ambulância: "Não houve omissão", diz advogado de médicas

Morte em ambulância também esbarra nas carências hospitalares no interior do ES

Ames critica afastamento de médicas por morte de adolescente em ambulância

"Falha grave e inaceitável", diz secretário sobre morte de garoto em ambulância no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Justiça Vila Velha SESA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados