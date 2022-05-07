Morte em ambulância no ES: familiares de Kevinn fazem protesto por justiça

Familiares e amigos de Kevinn Belo Tomé da Silva se reuniram em um protesto, na manhã deste sábado(07), no centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Eles pediram por justiça e cobraram respostas para o caso. Kevinn tinha 16 anos e morreu na madrugada do último sábado (30) após esperar durante quatro horas por atendimento dentro de uma ambulância estacionada na porta do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha.
A manifestação aconteceu na Praça Jerônimo Monteiro. Com cartazes, balões e vestidos de preto, eles cobraram respostas. A mãe do adolescente não conseguiu participar da manifestação e acompanhou por telefone. Ela também não voltou para casa onde morava com Kevinn, que era filho único.
Protesto de amigos e familiares de adolescente que morreu em ambulância
O CASO
Kevinn passou mal e foi transferido de um Pronto Atendimento em Cachoeiro de Itapemirim para o Hospital Infantil de Vila Velha, onde morreu. De acordo com a médica da ambulância que o transportava, o paciente apresentava batimentos cardíacos acelerados, dificuldade para respirar e, por isso, foi entubado.
Ele seria internado em uma UTI, mas não conseguiu dar entrada no hospital. A família denuncia que a ambulância ficou parada na porta do hospital durante 4 horas.
A direção do Himaba afastou as duas médicas que respondiam pelo hospital no momento em que kevinn deveria ter sido atendido. O Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, disse que houve negligência no caso. Já a defesa das médicas nega omissão.