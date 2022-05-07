Morte em ambulância no ES: familiares de Kevinn fazem protesto por justiça

Protesto pede por justiça por morte de Kevinn Crédito: João Henrique Castro

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A manifestação aconteceu na Praça Jerônimo Monteiro. Com cartazes, balões e vestidos de preto, eles cobraram respostas. A mãe do adolescente não conseguiu participar da manifestação e acompanhou por telefone. Ela também não voltou para casa onde morava com Kevinn, que era filho único.

Protesto de amigos e familiares de adolescente que morreu em ambulância

O CASO

Kevinn passou mal e foi transferido de um Pronto Atendimento em Cachoeiro de Itapemirim para o Hospital Infantil de Vila Velha, onde morreu. De acordo com a médica da ambulância que o transportava, o paciente apresentava batimentos cardíacos acelerados, dificuldade para respirar e, por isso, foi entubado.