Morte de jovem em ambulância no ES completa um mês sob investigação

Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, morreu no dia 30 de abril, após uma parada cardíaca e aguardar horas para dar entrada no Himaba Crédito: Acervo da família

Desde então, o caso é investigado por três autoridades, mas respostas ainda não foram dadas, apesar dos questionamentos. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , por exemplo, informou que a auditoria para apuração segue em andamento e o prazo para conclusão foi prorrogado por mais 30 dias.

Polícia Civil disse somente que a investigação continua na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e "para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".

Já o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) reforçou que a sindicância aberta tem prazo de 90 dias, mas pode levar mais tempo, se necessário. "Como todos os processos internos correm em segredo de Justiça, não é possível informar mais nada", afirmou a entidade.

Anteriormente, o órgão já havia explicado que, "caso haja indício de falta de ética, abre-se um processo, com direito à ampla defesa dos denunciados". Em caso de condenação, as punições previstas na Lei nº 3.268/57 variam entre advertência e até cassação do exercício profissional.

"NEGLIGÊNCIA", AFASTAMENTO E CRÍTICAS

No início deste mês, a Sesa afirmou que uma vaga estava garantida para atender ao Kevinn no pronto-socorro do Himaba. O secretário Nésio Fernandes classificou o caso como "negligência" e "omissão" por parte de duas médicas intensivistas que estavam de plantão e que acabaram afastadas.

A pasta defendeu que a medida é prevista no código de conduta do hospital. No entanto, o afastamento foi criticado pela Associação Médica do Espírito Santo (Ames) e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado ( CRM-ES ), que o receberam como um "pré-julgamento" das profissionais.

TV Gazeta, no último dia 3 de maio, ele alegou que a vaga reservada ao Kevinn era de enfermaria e que não havia respirador livre para o jovem. Responsável pela defesa das médicas, o advogado Jovacy Peter Filho endossou as críticas e defendeu que não houve omissão . Em entrevista à, no último dia 3 de maio, ele alegou que a vaga reservada ao Kevinn era de enfermaria e que não havia respirador livre para o jovem.

No mesmo dia, após as afirmações dadas pelo advogado, a Secretaria de Estado dade Saúde emitiu uma nota em que garantiu que todos os leitos do pronto-socorro contam com recursos adequados para atendimento de quadros críticos e o protocolo é garantir a assistência e estabilização do paciente.

MORTE APÓS QUATRO HORAS DE ESPERA: RELEMBRE O CASO

Devido ao grave estado de saúde, ele precisou ser transferido do Pronto-Atendimento (PA) de Paulo Pereira Gomes, em Cachoeiro de Itapemirim . A saída da unidade aconteceu por volta das 22h30 de sexta-feira (29). Já a chegada ao hospital na Grande Vitória se deu cerca de duas horas depois.

Vídeos gravados por um parente de Kevinn mostram o desespero da família, diante das negativas de atendimento. Em um deles, dá para ouvir a médica da ambulância explicando que o caso era "gravíssimo". Por volta das 4h30, o adolescente teve uma parada cardíaca e morreu.

Para os familiares do jovem, o episódio configurou negligência e assassinato. Revoltados, eles registraram um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil — assim como a direção do Himaba, horas depois. Administrativamente, o hospital deu início a uma apuração interna sobre o ocorrido.