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Fatalidade

‘Morreu fazendo o que amava’, diz enteada de pescador que morreu afogado no Rio Doce

Arnaldo Dordenone, de 57 anos, estava desaparecido desde o último domingo (18); ele pescava em Colatina, com um primo, e desapareceu ao tentar ir para outra área de pesca
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

20 ago 2024 às 21:01

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 21:01

Colatina
Arnaldo Dordenone, de 57 anos, estava desaparecido desde o último domingo (18); ele pescava no Rio Doce, em Colatina, com um primo. Crédito: Acervo pessoal / Montagem A Gazeta
Encontrado morto no Rio Doce, em Colatina, nesta terça-feira (20), o pescador Arnaldo Dordenone, de 57 anos, era morador de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Arnaldo desapareceu no domingo (18), durante uma pescaria com um primo dele em uma ilha no Rio Doce, na cidade do Noroeste Capixaba.
Para A Gazeta, Luara Aparecida Santos Rodrigues, de 19 anos, enteada da vítima, disse que o padrasto morreu fazendo o que amava fazer. “Ele amava pescar. Era um cara brincalhão, muito trabalhador. Sempre foi um homem de bom coração. Um exemplo”, disse.
Segundo Luara, o padrasto será velado e sepultado nesta quarta-feira (21),  na comunidade de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante.

Sumiu durante pescaria

O homem de 57 anos estava pescando com um primo em uma ilha do Rio Doce, na região do distrito de Itapina, em Colatina, no domingo (18), quando, em certo momento, se afastou para uma área alta, rochosa, e não voltou mais. O familiar utilizou a própria embarcação para fazer buscas no entorno, antes de ligar para o Corpo de Bombeiros e informar sobre o desaparecimento de Arnaldo. 
Os militares realizaram buscas ao longo da tarde até o anoitecer do domingo, percorrendo o Rio Doce com embarcação, mas não encontraram vestígios. As buscas foram retomadas na segunda-feira, com apoio da equipe de mergulho, mas, também, sem sucesso. Os bombeiros retomaram os trabalhos na manhã desta terça-feira e a vítima foi localizada, em óbito, em um banco de areia.
Arnaldo era produtor rural e morava em Alto Caxixe, distrito de Venda Nova do Imigrante. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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