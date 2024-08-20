Homem que morreu afogado no Rio Doce em Colatina era pescador profissional

Arnaldo Dordenone, de 57 anos, estava desaparecido desde o último domingo (18); ele pescava no Rio Doce, em Colatina, com um primo Crédito: Acervo pessoal

O homem de 57 anos estava pescando com um primo em uma ilha do Rio Doce, na região do distrito de Itapina, em Colatina, no domingo, quando, em certo momento, se afastou para uma área alta, rochosa, e não voltou mais. O familiar utilizou a própria embarcação para fazer buscas no entorno, antes de ligar para o Corpo de Bombeiros e informar sobre o desaparecimento de Arnaldo.

Os militares realizaram buscas ao longo da tarde até o anoitecer do domingo, percorrendo o Rio Doce com embarcação, mas não encontraram vestígios. As buscas foram retomadas na segunda-feira, com apoio da equipe de mergulho, mas, também, sem sucesso. Os bombeiros retomaram os trabalhos na manhã desta terça-feira e a vítima foi localizada, em óbito, em um banco de areia.

Arnaldo era produtor rural e morava em Alto Caxixe, distrito de Venda Nova do Imigrante. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.