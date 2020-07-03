Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Premiação

Moradora de Conceição do Castelo vence concurso nacional de máscaras

Hellen Bonicenha, de 7 anos, ficou em primeiro lugar e vai conhecer o Palácio da Alvorada, em Brasília, quando a pandemia do novo coronavírus acabar

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 18:30
Com ajuda da mãe, Hellen Bonicenha, de 7 anos, fez máscara de vaquinha
Com ajuda da mãe, Hellen Bonicenha, de 7 anos, fez máscara de vaquinha Crédito: Daniela Bonicenha
Uma estudante de sete anos, do interior de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado, ganhou em primeiro lugar um concurso de máscaras, promovido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A pequena Hellen Bonicenha conhecerá, quando a pandemia do novo coronavírus terminar, o Palácio da Alvorada, em Brasília, no Distrito Federal.
Hellen Bonicenha concorreu na categoria de crianças de 6 a 12 anos no concurso de máscaras "Pequenos heróis contra o vilão coronavírus". A intenção da competição, segundo o ministério, foi incentivar as crianças na utilização das máscaras faciais de forma lúdica e fortalecer as relações familiares. Um dos requisitos da competição foi que a atividade fosse feita em conjunto e com o apoio de um responsável legal.
Ao ver a iniciativa nas redes sociais, a proposta foi feita pela mãe, Letícia Cassaro Bonicenha, e logo aceita pela pequena. Ela mesmo que fez a máscara, ajudei com garrafa pet e o tecido. Fizemos o cadastro e enviamos em maio. O resultado saiu na última sexta (26) e acompanhamos pela internet a divulgação. Nem acreditamos no momento, conta a mãe.
A vencedora não esconde a felicidade e conta a ideia da máscara. , revela Hellen.
"Fiquei muito feliz com o resultado. Fiz de vaquinha, pois meu pai e meu avô tiram leite, são agricultores. Quis representar onde eu moro"
Hellen Bonicenha - 7 anos

Veja Também

Atílio Vivácqua ganha prêmio ambiental em competição nacional

A família mora em São José da Bela Vista, localidade que fica a 20 km da sede de Conceição do Castelo. Além de Hellen, outras três crianças também vão passar uma tarde no Palácio da Alvorada, na companhia da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da ministra Damares Alves. As crianças irão acompanhadas de um responsável. O passeio ainda não tem data definida.
Os selecionados confeccionaram máscaras com os temas Dinossauro T-Rex, Princesas, Vaquinhas e Super-heróis. As crianças premiadas foram a primeira e a segunda colocadas de cada grupo, dividido em duas categorias: uma delas destinada a quem tem até 6 anos de idade e outra a participantes entre 6 e 12 anos incompletos.
Hellen Bonicenha, de 7 anos, fez máscara no tema vaquinha pois mora no campo
Hellen Bonicenha, de 7 anos, fez máscara no tema vaquinha pois mora no campo Crédito: Daniela Bonicenha
Além do primeiro e segundo colocados em cada categoria, outras 36 crianças receberão um prêmio surpresa em casa.

Veja Também

Médica reúne voluntários para fabricar e doar máscaras em Vitória

Uso de máscara pode impedir segunda onda de coronavírus, diz estudo

Máscaras: 10 erros comuns que contribuem para pegar covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Casagrande e Ricardo Ferraço
Quaest: 67% desconhecem que Ricardo é o pré-candidato apoiado por Casagrande
Levantamento testou diferentes embates entre nomes cotados para disputar o Executivo estadual
Quaest: cenários de segundo turno para governo do ES mostram disputa acirrada
Imagem de destaque
Comprar sem sair da conversa: como a nova forma de venda está mudando o comportamento do consumidor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados