Moradora de Conceição do Castelo vence concurso nacional de máscaras

Com ajuda da mãe, Hellen Bonicenha, de 7 anos, fez máscara de vaquinha Crédito: Daniela Bonicenha

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A pequena Hellen Bonicenha conhecerá, quando a pandemia do novo Uma estudante de sete anos, do interior de Conceição do Castelo , na Região Serrana do Estado, ganhou em primeiro lugar um concurso de máscaras, promovido pelo. A pequena Hellen Bonicenha conhecerá, quando a pandemia do novo coronavírus terminar, o Palácio da Alvorada, em Brasília, no Distrito Federal.

Hellen Bonicenha concorreu na categoria de crianças de 6 a 12 anos no concurso de máscaras "Pequenos heróis contra o vilão coronavírus". A intenção da competição, segundo o ministério, foi incentivar as crianças na utilização das máscaras faciais de forma lúdica e fortalecer as relações familiares. Um dos requisitos da competição foi que a atividade fosse feita em conjunto e com o apoio de um responsável legal.

Ao ver a iniciativa nas redes sociais, a proposta foi feita pela mãe, Letícia Cassaro Bonicenha, e logo aceita pela pequena. Ela mesmo que fez a máscara, ajudei com garrafa pet e o tecido. Fizemos o cadastro e enviamos em maio. O resultado saiu na última sexta (26) e acompanhamos pela internet a divulgação. Nem acreditamos no momento, conta a mãe.

A vencedora não esconde a felicidade e conta a ideia da máscara. , revela Hellen.

"Fiquei muito feliz com o resultado. Fiz de vaquinha, pois meu pai e meu avô tiram leite, são agricultores. Quis representar onde eu moro" Hellen Bonicenha - 7 anos

A família mora em São José da Bela Vista, localidade que fica a 20 km da sede de Conceição do Castelo. Além de Hellen, outras três crianças também vão passar uma tarde no Palácio da Alvorada, na companhia da primeira-dama, Michelle Bolsonaro , e da ministra Damares Alves . As crianças irão acompanhadas de um responsável. O passeio ainda não tem data definida.

Os selecionados confeccionaram máscaras com os temas Dinossauro T-Rex, Princesas, Vaquinhas e Super-heróis. As crianças premiadas foram a primeira e a segunda colocadas de cada grupo, dividido em duas categorias: uma delas destinada a quem tem até 6 anos de idade e outra a participantes entre 6 e 12 anos incompletos.

Hellen Bonicenha, de 7 anos, fez máscara no tema vaquinha pois mora no campo Crédito: Daniela Bonicenha