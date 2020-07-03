Atílio Vivácqua ganha prêmio ambiental em competição nacional

Os cochinhos de curva de nível armazena água da chuva e combate o desgaste do solo Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Atílio Vivácqua

Um projeto de recuperação do solo com erosão de Atílio Vivácqua , no Sul do Espírito Santo, ficou em segundo lugar em um concurso nacional da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O Projeto Cochinhos em curva de nível foi o único representante do Espírito Santo nas finais da competição.

Os projeto, segundo a prefeitura, teve início em 2019 e foi inscrito através de um vídeo, mostrando a iniciativa nas propriedades do interior do município. Os trabalhos enviados à Embrapa no concurso da Campanha Nacional de Combate à Erosão foram escolhidos por meio de votação pública no canal da instituição no YouTube. A premiação aconteceu no último dia 30.

Os três primeiros colocados ganharam um certificado da Embrapa, condecorações da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS), além de um kit da campanha Stop soil erosion da FAO, com 10 publicações do organismo da ONU e da Embrapa.

O vídeo produzido pela Secretaria de Meio Ambiente recebeu 3,2 mil curtidas. Veja o projeto:

O TRABALHO

O projeto começou em 15 propriedades. Outras 300 estão na lista de espera para receber a apoio de manejo do solo. Os cochinhos de curva de nível, são estruturas construídas por máquinas, como trincheiras em meio a plantação. Quando chove, elas armazenam água, promovem a recuperação e evitam o desgaste do solo com erosão.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Márcio Menegussi, as técnicas foram aprendidas após uma visita a uma unidade mineira da Embrapa, com o responsável pela pesquisa de cochinhos.