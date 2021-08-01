Missa em memória das vítimas de trânsito no ES pede fim da impunidade

A celebração acontece há 15 anos e tem como objetivo rezar pelas pessoas que morreram nas estradas, ruas e avenidas, além de trazer palavras de conforto e esperança às famílias que lidam com a dor da perda. O evento também marca o Dia Estadual em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito, instituído por lei para acontecer sempre no primeiro domingo de agosto.