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No Convento da Penha

Missa em memória das vítimas de trânsito no ES pede fim da impunidade

Em fim de semana marcado por tragédia nas estradas do Estado, familiares de vítimas pediram mais rigor na punição dos culpados

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 12:12

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

01 ago 2021 às 12:12
Familiares de vítimas do trânsito participaram da celebração realizada neste domingo (1º) no campinho do Convento da Penha
Familiares de vítimas do trânsito participaram da celebração realizada neste domingo (1º) no campinho do Convento da Penha Crédito: Convento da Penha/Reprodução YouTube
Foi celebrada na manhã deste domingo (1º) a tradicional Missa em Memória das Vítimas de Trânsito no Convento da Penha, em Vila Velha. Na ocasião, familiares participaram do momento de oração, relembraram as tragédias e pediram mais rigor na punição dos culpados.
A celebração acontece há 15 anos e tem como objetivo rezar pelas pessoas que morreram nas estradas, ruas e avenidas, além de trazer palavras de conforto e esperança às famílias que lidam com a dor da perda. O evento também marca o Dia Estadual em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito, instituído por lei para acontecer sempre no primeiro domingo de agosto.

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O frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento, foi quem celebrou a missa e reforçou o pedido de mais responsabilidade nas estradas. "Hoje lembramos de todas as vítimas da imprudência, do descuido, do descaso, pessoas que tiveram suas vidas abreviadas pelos acidentes de trânsito. Senhor acolhe a todos, abraça a todos os que choram, traz do céu consolo e esperança".
"Nosso papel enquanto Igreja de Jesus Cristo, povo de Deus, é rezar e lutar pela promoção da vida reafirmando o pedido de paz. É preciso conscientizar a população para a reflexão da vida como dom e missão. São vidas humanas perdidas, interrompidas, histórias que precisam ser ressignificadas, precisamos falar de humanidade e acolhimento"
Frei Paulo Roberto Pereira - Guardião do Convento da Penha
Além de familiares de vítimas, a celebração reuniu autoridades no campinho do Convento e foi realizada cumprindo os protocolos de distanciamento exigidos diante da pandemia da Covid-19. Veja a missa abaixo:

DUAS PESSOAS MORREM POR DIA NO TRÂNSITO NO ESTADO

No ano passado, pelo menos duas pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito no Espírito Santo, como mostrou A Gazeta. Ao longo de 2020, foram 741 óbitos registrados no trânsito no Estado.
Este fim de semana, aliás, foi mais um marcado por tragédias nas estradas. Na noite deste sábado (31), um grave acidente entre dois veículos na Rodovia do Sol, em Anchietamatou uma criança de quatro anos e os dois avós dela. Outros duas vítimas ficaram feridas.
Acidente mata criança e avós em Anchieta
Acidente matou criança e avós em Anchieta na noite deste sábado (31) Crédito: Thales Rodrigues
Também na noite deste sábado, um motociclista de 60 anos morreu após colidir contra um ônibus do Transcol no bairro Aribiri, em Vila Velha
Já no início da manhã de sábado, um ex-policial militar de 29 anos foi atropelado por um motociclista ao sair de um bar na Reta da Penha, em Vitória, e morreu no local do acidente.

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