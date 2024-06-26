Mercado da Capixaba será entregue em julho após mais de 20 anos fechado

Projeção de como ficará o Mercado da Capixaba após reforma Crédito: Prefeitura de Vitória

De portas fechadas há mais de 20 anos após um incêndio que deteriorou sua estrutura, o Mercado da Capixaba será entregue no início de julho no Centro de Vitória . O espaço, que voltou a ser revitalizado em agosto de 2022, terá suas chaves entregues à empresa responsável por sua gestão no próximo dia 4, às 10h, segundo o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Localizado entre as avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel, o Mercado da Capixaba recebeu um investimento da ordem de R$ 9 milhões e deve contar com 16 lojas, que vão oferecer itens de artesanato, livrarias, cafeterias, lanchonetes e produtos que remetem à cultura e à gastronomia do Espírito Santo . Além disso, um espaço no pátio interno poderá receber eventos como exposições e shows.

"O Mercado da Capixaba vai servir como gancho para uma retomada do comércio no Centro de Vitória. Nossa expectativa é que empregos sejam gerados, que a economia da região se fortaleça e que o público volte a ocupar o Centro" Sydney Ferreira - Presidente da Associação dos Comerciantes do Centro de Vitória

O que vai ter no Mercado da Capixaba?

As lojas 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 12 devem abrigar restaurantes, bares, choperias e cervejarias artesanais, lanchonetes, bistrôs, cafeterias, pastelarias e confeitarias;





Para as lojas 02, 11, 13, 15 e 16, é sugerido: sorveteria, empório ou mercearia, boutique de carnes, comercialização no sistema varejista de produtos hortifrúti, laticínios, doces, salgados e assemelhados, bares, choperias e cervejaria artesanais, lanchonetes, bistrôs, cafeterias, pastelarias, confeitarias;





Para os módulos 03 e 14, são esperadas lojas de artesanato — local e regional, como de panelas de barro —, galeria de arte, livraria ou sebo, souvenires e floriculturas;





Por fim, nas salas 01 e 02, que ficam no mezanino, são esperados: auditórios, salas de projeção, pubs ou bares temáticos, choperias e cervejarias artesanais, bistrôs, cafeterias, confeitarias e serviços financeiros.



O que não não vai ter?

O diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento do Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Marcus Gregório, reforçou que o mercado tem o objetivo de ser um espaço público voltado ao turismo e, por isso, alguns tipos de negócio estarão vedados, justamente para que esse perfil seja mantido. São eles:

venda de eletroeletrônicos;

venda de artigos de celulares;



comércio de veículos automotores;



venda de móveis e utensílios para casa que não sejam artesanais;



lojas de materiais de construção;



venda de brinquedos industriais;



lojas de informática e acessórios;



serviços de telefonia e internet;



A gestão do Mercado da Capixaba

Com o contrato, a empresa mineira será responsável por gerir o mercado pelos próximos cinco anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.