Tragédia

Menina de 11 anos morre soterrada enquanto brincava em Mantenópolis

Criança estava com o irmão quando a parte da terra cedeu; ele foi socorrido com vida

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 11:03

Carine Anastácio Germano, de 11 anos, estava brincando com o irmão quando foi soterrada Crédito: Acervo familiar

Uma menina de 11 anos, identificada como Carine Anastácio Germano, morreu soterrada na noite de domingo (21) enquanto brincava em uma propriedade no distrito de São Geraldo, zona rural de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança estava com o irmão dentro de uma caixa seca (reservatório de captação de água) em uma plantação de café quando uma das paredes de terra cedeu e acabou soterrando os dois.

De acordo com a Polícia Militar, a família conseguiu retirar o menino com vida. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhado para uma unidade de saúde. A menina, no entanto, foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros já sem sinais vitais, debaixo da terra.

O corpo da criança foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para passar pela necropsia antes de ser liberado para os familiares. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Mantenópolis.

Em nota, a Prefeitura de Mantenópolis informou que a Defesa Civil não foi acionada, e que a ocorrência foi atendida pelo Samu e Bombeiros.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta