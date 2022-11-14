Megaquiosque e casa de samba em Camburi não ficam prontos antes do verão

Local de antigo quiosque na orla da Praia de Camburi tem obras para um futuro beach bar. Crédito: Carlos Alberto Silva

Em meio a brigas judiciais entre a concessionária que administra os quiosques de Camburi e a Prefeitura de Vitória , novos negócios previstos para a orla estão em atraso. A construção de um megaquiosque e de uma casa de samba deve ser concluída apenas após o verão começar, ou seja, na alta temporada.

Um dos empreendimentos, que prevê centro esportivo, quadras para beach tennis e futevôlei, área de contemplação e um restaurante de luxo, tinha a inauguração estimada em 8 de setembro, no aniversário da Capital, mas a entrega não aconteceu e não tem data estimada para ocorrer.

Segundo a Ecos, empresa responsável pela gestão dos imóveis, o megaquiosque, de 1,8 mil metros quadrados, deve funcionar ainda no verão, sem estipular o dia da abertura e se isso vai ocorrer ainda neste ano. O período mais quente começa em 21 de dezembro deste ano e vai até 20 de março de 2023.

O outro empreendimento, também em atraso nas obras, é a casa de samba Repique. As obras são do grupo 21Vinte7, proprietário da Wanted, Unagi e Barlavento, que promete se inspirar nas casas de samba do Rio de Janeiro, trazendo para o quiosque 7 da praia um grande local de shows.

Apesar do impasse entre a Prefeitura de Vitória e a EcosEventos, a concessionária afirma que o atraso nas obras aconteceu por conta de furtos de equipamentos e no sistema de iluminação. Além disso, segundo nota da Ecos, houve a necessidade da renovação do licenciamento ambiental das obras e que a empresa agiu de forma rápida para solucionar os problemas e reiniciar as obras. A construção ocorre em conjunto entre concessionária e empresários.

Briga na Justiça

No final da década passada, a Prefeitura de Vitória concedeu à iniciativa privada, por 10 anos, a gestão dos quiosques das praias de Camburi. A Ecos Eventos é a responsável pelos 14 espaços da orla, mas, nos últimos meses, uma briga judicial coloca em xeque o contrato.

Quiosque Posto 7, em Camburi, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O acordo firmado em 2018 previa a duração mínima de dois anos para o contrato, podendo ser prorrogado a cada biênio, até que atingisse o prazo máximo de dez anos. No final de 2019, a empresa tentou uma prorrogação. Embora tenha conseguido um parecer técnico favorável a uma extensão do contrato, a empresa obteve mais dois anos de contrato, que se encerrou em julho de 2022.

A empresa acabou conseguindo uma liminar impedindo Vitória de realizar um novo leilão dos espaços. A decisão judicial ainda estabeleceu que a prefeitura fizesse um novo aditivo contratual com a Ecos. A empresa alega que tem direito a administrar os quiosques até 2028.

Por meio de nota, a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) afirmou que o contrato com a Ecos está em vigor por força de determinação judicial, mas que a prefeitura não tinha o interesse na renovação e que está recorrendo da decisão.

*NARA ROZADO é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora Mikaella Campos, do Núcleo de Reportagens.

Melhorias na orla de Jardim Camburi