Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negócios na orla

Megaquiosque e casa de samba em Camburi não ficam prontos antes do verão

Segundo gestora dos imóveis, a demora para a inauguração dos empreendimentos aconteceu devido a problemas no licenciamento e roubos de materiais
Nara Rozado*

Nara Rozado*

Publicado em 

14 nov 2022 às 15:34

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 15:34

Quiosque em Camburi
Local de antigo quiosque na orla da Praia de Camburi tem obras para um futuro beach bar. Crédito: Carlos Alberto Silva
Em meio a brigas judiciais entre a concessionária que administra os quiosques de Camburi e a Prefeitura de Vitória, novos negócios previstos para a orla estão em atraso. A construção de um megaquiosque e de uma casa de samba deve ser concluída apenas após o verão começar, ou seja, na alta temporada.
Um dos empreendimentos, que prevê centro esportivo,  quadras para beach tennis e futevôlei, área de contemplação e um restaurante de luxo, tinha a inauguração estimada em 8 de setembro, no aniversário da Capital, mas a entrega não aconteceu e não tem data estimada para ocorrer.
Segundo a Ecos, empresa responsável pela gestão dos imóveis, o megaquiosque, de 1,8 mil metros quadrados, deve funcionar ainda no verão, sem estipular o dia da abertura e se isso vai ocorrer ainda neste ano. O período mais quente começa em 21 de dezembro deste ano e vai até 20 de março de 2023.
O outro empreendimento, também em atraso nas obras, é a casa de samba Repique. As obras são do grupo 21Vinte7, proprietário da Wanted, Unagi e Barlavento, que promete se inspirar nas casas de samba do Rio de Janeiro, trazendo para o quiosque 7 da praia um grande local de shows.
Apesar do impasse entre a Prefeitura de Vitória e a EcosEventos, a concessionária afirma que o atraso nas obras aconteceu por conta de furtos de equipamentos e no sistema de iluminação. Além disso, segundo nota da Ecos, houve a necessidade da renovação do licenciamento ambiental das obras e que a empresa agiu de forma rápida para solucionar os problemas e reiniciar as obras. A construção ocorre em conjunto entre concessionária e empresários.

Briga na Justiça

No final da década passada, a Prefeitura de Vitória concedeu à iniciativa privada, por 10 anos, a gestão dos quiosques das praias de Camburi. A Ecos Eventos é a responsável pelos 14 espaços da orla, mas, nos últimos meses, uma briga judicial coloca em xeque o contrato.
Quiosque Posto 7, em Camburi, Vitória
Quiosque Posto 7, em Camburi, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O acordo firmado em 2018 previa a duração mínima de dois anos para o contrato, podendo ser prorrogado a cada biênio, até que atingisse o prazo máximo de dez anos. No final de 2019, a empresa tentou uma prorrogação. Embora tenha conseguido um parecer técnico favorável a uma extensão do contrato, a empresa obteve mais dois anos de contrato, que se encerrou em julho de 2022. 
Apesar de a Ecos tentar uma nova prorrogação, a prefeitura decidiu que realizaria uma nova licitação. Assim, o caso foi parar na Justiça, já que o pedido foi negado.
A empresa acabou conseguindo uma liminar impedindo Vitória de realizar um novo leilão dos espaços. A decisão judicial ainda estabeleceu que a prefeitura fizesse um novo aditivo contratual com a Ecos. A empresa alega que tem direito a administrar os quiosques até 2028.
Por meio de nota, a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) afirmou que o contrato com a Ecos está em vigor por força de determinação judicial, mas que a prefeitura não tinha o interesse na renovação e que está recorrendo da decisão.
*NARA ROZADO é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora Mikaella Campos, do Núcleo de Reportagens.

Melhorias na orla de Jardim Camburi

Megaquiosque e casa de samba em Camburi não ficam prontos antes do verão

LEIA MAIS

Pipas em Camburi: opção de lazer deixa de ser legal ao colocar pessoas em risco

Novos quiosques e parque: o que muda na orla em Jardim Camburi

O segredo que impede o mar de "engolir" a areia na Praia de Camburi

Conheça a Praia de Camburi, em Vitória

Os pontos mais perigosos para ciclistas na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia de Camburi Verão Vitória (ES) Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados