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Número ainda é alto

Média de mortes por coronavírus cai, mas fica em 20 por dia no ES

Agosto terminou melhor que os meses de junho e julho, mas ainda foi pior que maio; mais de 600 pessoas morreram apenas nesse mês

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 18:35
Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória
Apesar da redução, 20 pessoas ainda morrem, em média, por dia no Espírito Santo por causa da Covid-19  Crédito: Ricardo Medeiros
Com 614 novas mortes causadas pelo novo coronavírus, agosto acabou com cerca de 20 óbitos por dia  média que é bem melhor que as de junho e julho, mas que ainda está pior que a relativa ao mês de maio e muito distante da de abril, o primeiro mês com vidas perdidas no Espírito Santo devido à pandemia.
Média de mortes por coronavírus cai, mas fica em 20 por dia no ES
Ou seja, embora o Estado esteja conseguindo apresentar melhoras em índices relativos à Covid-19, muitas pessoas ainda perdem a batalha contra a doença. É importante lembrar: são pais, mães, irmãos, filhos, namorados e amigos que se vão  e que, muitas vezes, são pessoas saudáveis, que não fazem parte do grupo de risco.
Considerando o número total de mortes, agosto apresentou uma queda de 31,5%, se comparado com o mês anterior, que, por sua vez, já tinha reduzido os óbitos em 14%, em relação a junho. Para os cálculos, foram usados dados divulgados diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), por meio das atualizações do Painel Covid-19.
Já quando o assunto é a média de casos confirmados, agosto ainda registrou quase três vezes mais infectados do que o mês de maio  ainda que tenha representado uma redução de 23% em relação a julho. Ao longo dos últimos 31 dias, mais 29.971 capixabas contraíram a doença.
Anteriormente, o secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, explicou que os diferentes comportamentos das duas curvas a respeito da Covid-19 acontecem devido a três principais fatores. São eles: maior conhecimento acerca da doença, melhor desempenho da assistência hospitalar e ampliação da testagem.
Em números totais, o Espírito Santo já tem mais de 111 mil casos confirmados do novo coronavírus  marca que foi atingida na tarde desta segunda-feira (31). Desde o início da pandemia, 3.158 pessoas perderam a vida. Do outro lado dessa história, estão mais de 100 mil curados.

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