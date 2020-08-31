Com 614 novas mortes causadas pelo novo coronavírus, agosto acabou com cerca de 20 óbitos por dia média que é bem melhor que as de junho e julho, mas que ainda está pior que a relativa ao mês de maio e muito distante da de abril, o primeiro mês com vidas perdidas no Espírito Santo devido à pandemia.
Média de mortes por coronavírus cai, mas fica em 20 por dia no ES
Ou seja, embora o Estado esteja conseguindo apresentar melhoras em índices relativos à Covid-19, muitas pessoas ainda perdem a batalha contra a doença. É importante lembrar: são pais, mães, irmãos, filhos, namorados e amigos que se vão e que, muitas vezes, são pessoas saudáveis, que não fazem parte do grupo de risco.
Considerando o número total de mortes, agosto apresentou uma queda de 31,5%, se comparado com o mês anterior, que, por sua vez, já tinha reduzido os óbitos em 14%, em relação a junho. Para os cálculos, foram usados dados divulgados diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), por meio das atualizações do Painel Covid-19.
Já quando o assunto é a média de casos confirmados, agosto ainda registrou quase três vezes mais infectados do que o mês de maio ainda que tenha representado uma redução de 23% em relação a julho. Ao longo dos últimos 31 dias, mais 29.971 capixabas contraíram a doença.
Anteriormente, o secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, explicou que os diferentes comportamentos das duas curvas a respeito da Covid-19 acontecem devido a três principais fatores. São eles: maior conhecimento acerca da doença, melhor desempenho da assistência hospitalar e ampliação da testagem.
Em números totais, o Espírito Santo já tem mais de 111 mil casos confirmados do novo coronavírus marca que foi atingida na tarde desta segunda-feira (31). Desde o início da pandemia, 3.158 pessoas perderam a vida. Do outro lado dessa história, estão mais de 100 mil curados.