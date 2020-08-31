Média de mortes por coronavírus cai, mas fica em 20 por dia no ES

Apesar da redução, 20 pessoas ainda morrem, em média, por dia no Espírito Santo por causa da Covid-19

Já quando o assunto é a média de casos confirmados, agosto ainda registrou quase três vezes mais infectados do que o mês de maio  ainda que tenha representado uma redução de 23% em relação a julho. Ao longo dos últimos 31 dias, mais 29.971 capixabas contraíram a doença.