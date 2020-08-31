O Espírito Santo ultrapassou nesta segunda-feira (31) a marca de 100 mil pacientes curados da Covid-19. A quantidade exata de pessoas que se infectaram e já são consideradas livres da doença, segundo o Painel Covid-19, é de 100.246, dentre os 111.263 casos confirmados no Estado. A relação entre confirmações e curas é de 90%, o que significa que 9 em cada 10 pessoas que contraíram a doença já estão curadas. O número total engloba também os casos ainda ativos e os óbitos.
Espírito Santo ultrapassa a marca de 100 mil curados da Covid-19
A marca alcançada nesta segunda (31) ocorre quase seis meses após a primeira confirmação de caso no Espírito Santo. No dia 5 de março, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que um morador da Grande Vitória estava com a doença, sendo o primeiro em solo capixaba. Pesquisas posteriores da própria secretaria mostraram que o primeiro caso havia sido registrado na quarta-feira de Cinzas, no dia 26 de fevereiro.
Ainda segundo o Painel Covid-19, são 7.859 os indivíduos ainda considerados ativos, portanto, que apresentam risco de contaminação e estão com o vírus no organismo.
Outros 3.158 morreram em decorrência do novo coronavírus. Apesar da diminuição do número de óbitos, pessoas continuam perdendo a batalha contra a Covid-19.