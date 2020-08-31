Coronavírus: ES registra 3.158 mortes e passa de 111 mil casos

O Espírito Santo chegou a 111.263 casos e 3.158 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta segunda-feira (31). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que nas últimas 24 horas a doença infectou 912 pessoas e provocou 23 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 15.628 registros da doença, seguida por Vitória (13.740), Serra (13.581) e Cariacica (10.561). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.854 pessoas infectadas.
O número de pacientes curados também aumento no Espírito Santo. Ao todo, 100.246 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 297.044 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.