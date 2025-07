Crime planejado

Mandante e executor são condenados por tentar matar dono de hotel em Vitória

Espanhol Juan Aurélio Gomez Fernandez, que sobreviveu a 17 facadas em 2022, faleceu em maio deste ano, aos 67 anos, sem ver a conclusão do julgamento

Os réus, que estavam presos preventivamente, vão cumprir a pena em regime inicialmente fechado, após a condenação obtida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vitória. Veja quem são e as respectivas penas: >

Após mais de 20 horas de julgamento, eles foram condenados por tentativa de homicídio qualificado (por motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e crime cometido contra pessoa idosa). Outros dois réus, identificados como Davi da Purificação Neves e Gabrielly de Paula Batista, foram absolvidos a pedido do MPES, porque a participação deles no crime não ficou claramente demonstrada.>

Entenda o caso

O crime ocorreu em 31 de março de 2022, no Hotel da Ilha, de propriedade de Juan Aurélio. Segundo a denúncia do MPES, o réu Macário Almeida Souza da Silva planejou o assassinato do espanhol para se livrar da cobrança de dívidas referentes ao aluguel de um bar localizado no térreo do hotel.>