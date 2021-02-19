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Segurança alimentar

Mais de 65 mil alunos da Serra vão receber kits de alimentação

A distribuição começará na próxima segunda-feira (22) e será organizada pelas unidades de ensino em que os estudantes estiverem matriculados

Publicado em 

19 fev 2021 às 15:22

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 15:22

Itens da cesta básica no supermercado
Arroz é um dos itens que compõem o kit que será distribuído aos alunos da rede municipal da Serra Crédito: Fernando Madeira
Mais de 65 mil alunos da Serra vão receber kits de alimentação
Mais de 65 mil alunos matriculados na rede municipal da Serra vão receber kits de alimentação escolar a partir da próxima segunda-feira (22). Entre outros itens, haverá  arroz, feijão, leite em pó, biscoito, bebida láctea, açúcar e óleo vão compor o kit das crianças e adolescentes. 
Para o secretário de Educação do município, Alessandro Bermudes,  o cenário econômico é delicado para muitas famílias, e é papel também do município dar suporte à alimentação dos alunos, tendo em vista que boa parte deles tem a merenda escolar como principal refeição do dia, segundo informações divulgadas no site da prefeitura.
“Nossas crianças e adolescentes precisam não só da segurança e qualidade de ensino nessa volta às aulas. Uma boa alimentação é primordial para a concentração e o aprendizado dos alunos”, declarou Bermudes. Ao todo, 65.847 estudantes da rede serão beneficiados com a medida. 

DISTRIBUIÇÃO

Para evitar aglomeração, informa a secretaria, as unidades de ensino da Serra vão utilizar grupos de WhatsApp, informativos e até rádios comunitárias para fazer a divulgação às famílias e organizar a entrega.
Por dia, serão distribuídos 4 mil kits aos estudantes, que deverão estar devidamente matriculados. As unidades que vão iniciar a distribuição são a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Antônio Vieira de Rezende e o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) João Carvalho de Souza, ambos no bairro Central Carapina.

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