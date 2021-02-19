Mais de 65 mil alunos da Serra vão receber kits de alimentação
Mais de 65 mil alunos matriculados na rede municipal da Serra vão receber kits de alimentação escolar a partir da próxima segunda-feira (22). Entre outros itens, haverá arroz, feijão, leite em pó, biscoito, bebida láctea, açúcar e óleo vão compor o kit das crianças e adolescentes.
Para o secretário de Educação do município, Alessandro Bermudes, o cenário econômico é delicado para muitas famílias, e é papel também do município dar suporte à alimentação dos alunos, tendo em vista que boa parte deles tem a merenda escolar como principal refeição do dia, segundo informações divulgadas no site da prefeitura.
“Nossas crianças e adolescentes precisam não só da segurança e qualidade de ensino nessa volta às aulas. Uma boa alimentação é primordial para a concentração e o aprendizado dos alunos”, declarou Bermudes. Ao todo, 65.847 estudantes da rede serão beneficiados com a medida.
DISTRIBUIÇÃO
Para evitar aglomeração, informa a secretaria, as unidades de ensino da Serra vão utilizar grupos de WhatsApp, informativos e até rádios comunitárias para fazer a divulgação às famílias e organizar a entrega.
Por dia, serão distribuídos 4 mil kits aos estudantes, que deverão estar devidamente matriculados. As unidades que vão iniciar a distribuição são a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Antônio Vieira de Rezende e o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) João Carvalho de Souza, ambos no bairro Central Carapina.