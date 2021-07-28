Mais de 2,5 mil vagas em cursos na Ufes e no Ifes na próxima semana

No campus da Ufes em Goiabeiras concentra-se a maior parte da oferta das vagas

Do total de vagas, mais da metade (1.308) será em cursos no campus de Goiabeiras. Ao todo, a Ufes vai disponibilizar 2.219 vagas pelo Sisu, e o Ifes outras 286.

No Ifes, do total das vagas ofertadas, 50% são reservadas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. As vagas reservadas à inclusão social por sistema de cotas serão subdivididas também por renda. Para ambas ações, parte da oferta seguirá o critério de cor, raça e deficiência.