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Ensino superior

Mais de 2,5 mil vagas em cursos na Ufes e no Ifes na próxima semana

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estarão abertas de 3 a 6 de agosto; oferta contempla candidatos de 65 cursos

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 18:46

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

28 jul 2021 às 18:46
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras
No campus da Ufes em Goiabeiras concentra-se a maior parte da oferta das vagas Crédito: Ricardo Medeiros
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vão oferecer, juntos, 2.505 vagas em 65 cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre letivo de 2021. As inscrições serão realizadas na próxima semana, do dia 3 a 6 de agosto, no site do programa
Na Ufes, a oferta abrange os quatro campi - Goiabeiras e Maruípe, em VitóriaAlegre e São Mateus. No Ifes, há oportunidades em Cachoeiro de ItapemirimGuarapariMontanhaSerraViana e também em São Mateus. 
Do total de vagas, mais da metade (1.308) será em cursos no campus de Goiabeiras. Ao todo, a Ufes vai disponibilizar 2.219 vagas pelo Sisu, e o Ifes outras 286. 
O Sisu é um programa do Ministério da Educação (MEC) para acesso da população a cursos de graduação em universidades públicas do país. As vagas são abertas semestralmente, por meio de um sistema informatizado. Para fazer inscrição não há pagamento de taxa, mas o estudante precisa ter participado do último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não como treineiro, e a nota na redação deve ter sido maior que zero. 
Os candidatos são selecionados pela nota do Enem, conforme o número de vagas em cada curso, por modalidade e concorrência. Na Ufes, 1.104 vagas serão ofertadas em ampla concorrência e 1.115 seguindo os critérios da Lei 12.711/2012, que estabelece cotas por renda familiar e cor. 
No Ifes, do total das vagas ofertadas, 50% são reservadas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. As vagas reservadas à inclusão social por sistema de cotas serão subdivididas também por renda. Para ambas ações, parte da oferta seguirá o critério de cor, raça e deficiência. 
O Ifes também vai abrir inscrições, no mês que vem, para vagas remanescentes em cursos de graduação presenciais, na modalidade de transferência facultativa e novo curso. Os interessados poderão se inscrever do dia 10 a 17 de agosto pelo site: ifes.edu.br/ps2021-2. Haverá oportunidades em 17 campi do instituto, na Grande Vitória e no interior. 

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