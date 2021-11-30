Mais de 200 bairros da Grande Vitória podem ficar sem água nesta terça

Mais de 200 bairros de quatro municípios da Grande Vitória poderão ficar sem água nesta terça-feira (30), segundo a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). A companhia divulgou que podem ser afetadas regiões de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória devido a uma manutenção de urgência realizada entre 6h e 12h, visando garantir a continuidade do abastecimento.
Segundo a Cesan, a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa até 24 horas após a conclusão dos serviços.
CARIACICA
GRUPO SIMEC (ANTIGA BELGO)
HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA
HOSPITAL MERIDIONAL
HOSPITAL SÃO FRANCISCO
ALTO DA BOA VISTA
ALTO LAGE
ALZIRA RAMOS
APARECIDA
BANDEIRANTES
BELA AURORA
BELA VISTA
BOA SORTE
CAÇAROCA
CAMPINA GRANDE
CAMPO BELO
CAMPO GRANDE
CASTELO BRANCO
CHÁCARAS UNIÃO
CRUZEIRO DO SUL
DOM BOSCO
EXPEDITO
FLEXAL I
FLEXAL II
GRAÚNA
ITACIBÁ
ITANGUÁ
ITAPEMIRIM
ITAQUARI
JARDIM AMÉRICA
JARDIM BOTÂNICO
JARDIM CAMPO GRANDE
JARDIM DE ALAH
MARACANÃ
MORADA DE SANTA FÉ
MUCURI
NOVA BRASÍLIA
NOVA CAMPO GRANDE
NOVA CANAÃ
NOVA VALVERDE
NOVO BRASIL
NOVO HORIZONTE
OPERÁRIO
ORIENTE
PADRE GABRIEL
PARQUE GRAMADO
PIRANEMA
PLANETA
PORTO DE SANTANA
PORTO NOVO
PRESIDENTE MÉDICI
RETIRO SAUDOSO
RIO BRANCO
RIO MARINHO
ROSA DA PENHA
SANTA BÁRBARA
SANTA CECÍLIA
SANTA PAULA
SANTANA
SANTO ANDRE
SÃO BENEDITO
SÃO CONRADO
SÃO FRANCISCO
SÃO GERALDO
SÃO GERALDO II
SÃO GONÇALO
SERRA DO ANIL
SOTELÂNDIA
SOTEMA
TABAJARA
TIRADENTES
TUCUM
VALE DOS REIS
VALE ESPERANÇA
VALPARAÍSO
VASCO DA GAMA
VERA CRUZ
VILA CAPIXABA
VILA INDEPENDÊNCIA
VILA ISABEL
VILA PALESTINA
VILA PRUDÊNCIO
VISTA DOURADA
VISTA LINDA
VISTA MAR
VIANA
AREINHA
ARLINDO VILLASCHI
CAMPO VERDE
CANAÃ
CAXIAS DO SUL
MARCÍLIO DE NORONHA
MORADA BETHANIA
NOVA BETHANIA
PARQ INDUSTRIAL
PRIMAVERA
RIBEIRA
UNIVERSAL
VILA BETHANIA
VILA VELHA
CASCUVV (CASA DE CUSTÓDIA VILA VELHA)
CHOCOLATES GAROTO
CPVV (COMPANHIA PORTUÁRIA VILA VELHA)
HOSPITAL ESTADUAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA
HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA
HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES
HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA
HOSPITAL PRAIA DA COSTA
HOSPITAL SANTA MÔNICA
VILA VELHA HOSPITAL
23 DE MAIO
ALECRIM
ALVORADA
ARAÇÁS
ARGOLAS
ARIBIRI
ATAÍDE
BALNEÁRIO PONTA DA FRUTA
BARRA DO JUCU
BARRAMARES
BOA VISTA I
BOA VISTA II
BRISAMAR
CAVALIERE
CENTRO DE VILA VELHA
CHÁCARA DO CONDE
CIDADE DA BARRA
COBI DE BAIXO
COBI DE CIMA
COBILÂNDIA
COCAL
COQUEIRAL DE ITAPARICA
CRISTÓVÃO COLOMBO
DARLY SANTOS
DIVINO ESPÍRITO SANTO
DOM JOÃO BATISTA
GAROTO
GLORIA
GUARANHUNS
IBES
ILHA DA CONCEIÇÃO
ILHA DAS FLORES
ILHA DOS AYRES
ILHA DOS BENTOS
INDUSTRIAL
INTERLAGOS
ITAPUÃ
ITAPUERA DA BARRA
JABAETÉ
JABURUNA
JARDIM ASTECA
JARDIM COLORADO
JARDIM DO VALE
JARDIM GUADALAJARA
JARDIM GUARANHUNS
JARDIM MARILÂNDIA
JOAO GOULART
JOCKEY DE ITAPARICA
MORADA DA BARRA
MORADA DO SOL
MORRO DA LAGOA
NORMÍLIA DA CUNHA
NOSSA SENHORA DA PENHA
NOVA AMÉRICA
NOVA ITAPARICA
NOVA PONTA DA FRUTA
NOVO MÉXICO
OLARIA
PAUL
PEDRA DOS BÚZIOS
PLANALTO
PONTA DA FRUTA
PONTAL DAS GARCAS
PRAIA DA COSTA
PRAIA DAS GAIVOTAS
PRAIA DE ITAPARICA
PRAIA DO SOL
PRAIA DOS RECIFES
PRIMEIRO DE MAIO
RECANTO DA SEREIA
RESIDENCIAL COQUEIRAL
RETIRO DO CONGO
RIO MARINHO
RIVIERA DA BARRA
SAGRADA FAMÍLIA
SANTA CLARA
SANTA INÊS
SANTA MÔNICA
SANTA MÔNICA POPULAR
SANTA PAULA I
SANTA PAULA II
SANTA RITA
SANTOS DUMONT
SÃO CONRADO
SÃO TORQUATO
SOTECO
TERRA VERMELHA
ULISSES GUIMARÃES
VALE ENCANTADO
VILA BATISTA
VILA GARRIDO
VILA GUARANHUNS
VILA NOVA
VISTA DA PENHA
ZUMBI DOS PALMARES