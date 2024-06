Mesversário da bebê

Mãe resgatada na geladeira em inundação no ES faz foto inusitada com filha

Elivanda de Souza Brandão, de 18 anos, foi colocada no eletrodoméstico para se salvar na enchente que devastou Mimoso do Sul

Em março deste ano, durante a maior chuva já registrada em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, a imagem de uma grávida sendo resgatada pelo marido em meio à inundação numa geladeira viralizou. Mais de um mês depois, no dia 28 de abril, Maria Cecília veio ao mundo com saúde para alegria da família. E, nesta semana, o 'mêsversário' da bebê foi celebrado de um jeito inusitado, tendo o eletrodoméstico em destaque. (Assista acima).

Imagens da comemoração realizada no dia 28 de maio, publicadas nas redes sociais pela mamãe Elivanda de Souza Brandão, de 18 anos, mostram que o tema foi levado ao pé da letra, com direito a foto dentro da geladeira e a frase: 'Papai é meu herói, salvou eu e minha mãe'.

Duas imagens de geladeiras foram colocadas em cima do bolo, junto ao número que marcou a idade e o nome da Maria Cecília. Docinhos e balões também foram utilizados na decoração. "Escolhemos esse tema para mostrar que sentimos muito orgulho do papai e, lá na frente, a Cecília vai saber que o pai dela é um grande herói", falou Elivanda sobre o esposo Rulian Dias Amaral, de 20 anos.

Segundo a mãe, a ideia surgiu logo quando o resgate na enchente dentro da geladeira da sogra aconteceu. "Sempre falamos que o primeiro mês da Cecília iria ser da geladeira. Hoje, estamos bem, graças a Deus, e podendo comemorar! Cecília é a nossa vitoriosa, nossa maior alegria!", disse a mãe.

Maria Cecilia Souza Dias, é a primeira filha do casal. A bebê nasceu às 23h30, no dia 28 de abril, em um hospital de Cachoeiro de Itapemirim, também na Região Sul do Espírito Santo. "Por tudo que essa menina passou, nascer com saúde do jeito que nasceu não tem explicação. Só Deus mesmo", disse Rulian.

No dia 22 de março, quando a maior chuva já registrada na história de Mimoso do Sul atingiu a cidade, a casa de Elivanda, no bairro Recanto Verde, foi tomada pela água. Mesmo estando grávida de oito meses, colocar a mulher na geladeira foi a única alternativa encontrada pelo marido diante da situação.

Com o apoio do eletrodoméstico, o casal conseguiu chegar até um terraço na vizinhança. O resgate do Corpo de Bombeiros aconteceu apenas na manhã seguinte, com a ajuda de um bote salva-vidas. Após a enchente, a família recebeu doações de roupas e para o enxoval da filha. Atualmente, eles seguem morando em Mimoso do Sul, só que agora na casa da mãe de Rulian.

Resgatada na geladeira

Na ocasião, Elivanda contou que se agarrou à fé para conseguir chegar a um ponto seguro. Isso porque a geladeira chegou virar na água devido à força da correnteza, fazendo com que o casal precisasse nadar até uma residência próxima.

A jovem destacou que só conseguia pensar no bebê que está esperando. “Só pedi a Deus para nos ajudar, eu só pensava na minha filha. Tinha medo de cair na água, bater a barriga em alguma coisa e perder a minha filha. Eu rezava pedindo a Deus para nos tirar dali”, contou a jovem.

A casa onde o casal morava foi destruída pela tragédia (veja fotos abaixo).

Temporal deixou 20 mortes

Entre a noite do dia 22 e a madrugada do dia 23 de março, um forte temporal atingiu a Região Sul do Espírito Santo e algumas cidades chegaram a registrar mais de 300mm de chuva.

De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), na sede de Mimoso do Sul, 3.989 imóveis foram atingidos. Um total de 2.996 casas, 12 escolas, 29 estabelecimentos de saúde, 806 comércios e 29 igrejas.

O município tem pouco mais de 26 mil habitantes, e, destes, dez mil tiveram que deixar as suas casas em algum momento. Dezoito das 20 mortes provocadas pelas chuvas no Sul nesse dia aconteceram na cidade, uma pessoa segue desaparecida.

*Com informações de Ana Elisa Bassi, do g1

