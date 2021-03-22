Linhares vai abrir 12 novos leitos de UTI para Covid-19

A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, vai abrir 12 novos leitos de UTI para a Covid-19 na próxima semana. A expansão será no Hospital Geral de Linhares (HGL), que está com uma ocupação perto de 100%. Neste domingo (21), todas as vagas de UTI do Hospital Rio Doce, que também recebe pacientes com Covid-19 no município, estavam ocupadas.
Com a nova ala de 12 leitos, o HGL passará a contar com 57 leitos adultos destinados ao tratamento da Covid-19, sendo 32 de UTI e 25 de enfermaria. Por meio de nota, a prefeitura alerta que o aumento se dá em um momento de crescimento nas internações em UTI.
"A Prefeitura de Linhares, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai aumentar o número de leitos exclusivos para tratamento da Covid-19 no Hospital Geral de Linhares (HGL), mas registra o risco que todo o Estado está passando em função do crescimento desproporcional nos índices de internações em UTI para tratamento da doença que, de forma rápida, se aproxima dos 100%", diz.
Segundo a prefeitura, o alerta ocorre em razão do risco de estrangulamento do sistema de saúde, que tem limites de estrutura neste momento, considerado o mais crítico da pandemia. O prefeito do município, Guerino Zanon (MDB), salienta que abrir novos leitos não depende apenas de espaço físico.
“Um leito para pacientes com Covid-19 exige muita complexidade, equipamentos adequados e profissionais intensivistas especializados, tudo isso tem um limite. É um esforço muito grande para atender a população com dignidade”, explicou o prefeito.
OCUPAÇÃO DE LEITOS EM LINHARES
De acordo com Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado no fim da manhã deste domingo (21), dos 20 leitos de UTI totais no HGL, 19 estavam ocupados, correspondendo a 95% de ocupação. Já das 25 vagas na enfermaria, 20 estavam ocupadas, o equivalente a 80% de ocupação.
No Hospital Rio Doce, todos os oito leitos de UTI estavam ocupados, e dos 6 leitos na enfermaria, 5 estavam ocupados, correspondendo a uma ocupação de 83,33%.
COVID-19 EM LINHARES
Linhares registrou, até a manhã desta segunda-feira (22), 17.633 casos confirmados, de acordo com o Painel Covid do governo do ES. No município, 59.948 casos foram notificados. Destes, 28.711 foram descartados, 16.686 pessoas foram curadas e 234 vieram a óbito.