Linhares vai abrir 12 novos leitos de UTI para Covid-19

Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Prefeitura de Linhares

Com a nova ala de 12 leitos, o HGL passará a contar com 57 leitos adultos destinados ao tratamento da Covid-19, sendo 32 de UTI e 25 de enfermaria. Por meio de nota, a prefeitura alerta que o aumento se dá em um momento de crescimento nas internações em UTI.

"A Prefeitura de Linhares, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai aumentar o número de leitos exclusivos para tratamento da Covid-19 no Hospital Geral de Linhares (HGL), mas registra o risco que todo o Estado está passando em função do crescimento desproporcional nos índices de internações em UTI para tratamento da doença que, de forma rápida, se aproxima dos 100%", diz.

Segundo a prefeitura, o alerta ocorre em razão do risco de estrangulamento do sistema de saúde, que tem limites de estrutura neste momento, considerado o mais crítico da pandemia. O prefeito do município, Guerino Zanon (MDB) , salienta que abrir novos leitos não depende apenas de espaço físico.

“Um leito para pacientes com Covid-19 exige muita complexidade, equipamentos adequados e profissionais intensivistas especializados, tudo isso tem um limite. É um esforço muito grande para atender a população com dignidade”, explicou o prefeito.

OCUPAÇÃO DE LEITOS EM LINHARES

De acordo com Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , atualizado no fim da manhã deste domingo (21), dos 20 leitos de UTI totais no HGL, 19 estavam ocupados, correspondendo a 95% de ocupação. Já das 25 vagas na enfermaria, 20 estavam ocupadas, o equivalente a 80% de ocupação.

No Hospital Rio Doce, todos os oito leitos de UTI estavam ocupados, e dos 6 leitos na enfermaria, 5 estavam ocupados, correspondendo a uma ocupação de 83,33%.

COVID-19 EM LINHARES