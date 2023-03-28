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Entenda a técnica

Leão Sansão vai ser plastinado para ficar em exposição em museu da Ufes

Corpo de Sansão – único leão do Espírito Santo, que morreu no zooológico de Marechal Floriano, foi entregue ao Museu de Ciências da Vida para ser estudado e, futuramente, colocado em exposição

Publicado em 28 de Março de 2023 às 11:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2023 às 11:03
Sansão: leão viveu em zoológico do ES entre setembro de 2014 e março de 2023
Sansão: leão viveu em zoológico do ES entre setembro de 2014 e março de 2023 Crédito: Divulgação | Zoo Park da Montanha
O Museu de Ciências da Vida (MCV) recebeu, nesta segunda-feira (27), o corpo do leão Sansão, que teve sua morte confirmada pelo Zoo Park da Montanha, zoológico do Estado, no sábado (25). O animal foi entregue ao local para ser estudado, plastinado e, futuramente, colocado em exposição, com o propósito de difundir e a popularização do felino, além de manter a memória viva a memória do felino.
A doação foi feita após uma recomendação do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) ao Zoo Park da Montanha – órgão intermediou contato entre o zoológico e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Segundo o coordenador do Museu de Ciências da Vida e professor do Departamento de Morfologia, Athelson Bittencourt, o corpo de Sansão está em perfeito estado para ser plastinado. Ele disse que o processo deve durar em torno de dois anos.

Entenda o que é plastinação

A plastinação é um método de preservação de espécimes que visa deixá-las o mais próximo de sua aparência real, em que os fluidos do cadáver são substituídos por silicone ou resina, mantendo a conservação do corpo e dos tecidos biológicos. Os procedimentos realizados em animais são os mesmos utilizados em seres humanos, explicou o professor Athelson Bittencourt.
Primeiramente, é feita a fixação para estabilização dos tecidos, ocasião em que o corpo fica mergulhado em formol. Em seguida, ele passa pelos processos de desidratação com banhos de acetona, seguido da impregnação por silicone, epóxi ou poliéster. A última etapa, chamada de cura, consiste na utilização de uma substância para endurecer a peça.
A técnica de plastinação evita que sejam usados conservantes tóxicos e de odor desagradável para a preservação do animal, além de aumentar a durabilidade do corpo, característica positiva para diversas atividades de pesquisa, ensino e também exposições. O Laboratório de Plastinação do MCV é, até o momento, o único que realiza a técnica em animais no Brasil.
"Já plastinamos vários animais de pequeno e médio portes. Animais de grande porte - como onça, anta, veado e, agora, o leão - já se encontram no Laboratório de Plastinação da Ufes e estão prestes a serem feitos, dependendo apenas da captação de recursos financeiros para isso"
Athelson Bittencourt - Coordenador do Museu de Ciências da Vida

Quem foi Sansão?

Sansão foi o único leão que viveu no Espírito Santo, o felino morava no zoológico em Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado, desde 2014, após ter sido resgatado de um circo em Minas Gerais, onde sofreu maus tratos. O leão foi descrito como um animal de "imensa beleza, elegância e exuberância" e com um "coração gigante" pelo Zoo Park da Montanha em uma postagem nas redes sociais.
Na publicação também foi recordado o duro passado de Sansão, que teve suas garras arrancadas no circo, que gerou a quebra de todas as falanges (ossos dos dedos das patas dianteiras), onde, futuramente, junto às fraturas mal consolidadas, causaria a sua dificuldade de locomoção.
Após ser resgatado, o animal foi transferido para o Espírito Santo, chegando ao estado em 12 de setembro de 2014. Sansão foi colocado para visitação no dia seguinte, após um período de descanso e cuidados, Na época, o g1ES registrou que o felino “fez a alegria de crianças e adultos que foram ao local prestigiá-lo”.
Segundo os donos, a morte se deu em consequência de problemas cardíacos aliados à idade considerada avançada para a espécie. “Estima-se que Sansão tinha entre 19 e 21 anos”, diz o texto.

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