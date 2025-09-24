Home
Justiça suspende reintegração de posse de prédio no Centro de Vitória

A própria Caixa Econômica Federal, que é dona do imóvel, pediu à Justiça a suspensão para que ocorra uma desocupação voluntária das famílias

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 13:14

Antigo prédio da Justiça do Trabalho é ocupada no Centro de Vitória
Cerca de 100 pessoas ocupam prédio da Caixa no Centro de Vitória Crédito: Alberto Borém

A Justiça Federal suspendeu temporariamente a reintegração de posse do edifício Castelo Branco, no Centro de Vitória, ocupado por famílias ligadas ao Movimento Nacional de Luta pela Moradia desde o dia 6 de setembro. A decisão atendeu a um pedido da própria Caixa Econômica Federal, que é a proprietária do imóvel e alegou estar em processo de negociação com o grupo para uma desocupação voluntária e pacífica.

A Justiça já havia determinado a desocupação do imóvel desde 10 de setembro, mas posteriormente a Caixa recuou e solicitou a suspensão temporária da medida para tentar chegar a um acordo com os moradores. A decisão judicial deste novo pedido da estatal foi dada na terça-feira (23) e determina prazo de 30 dias para a saída do grupo.

Segundo Valdeni Ferraz, líder do movimento, mais de 100 pessoas — incluindo crianças e idosos — ocupam o imóvel. As famílias são formadas por ex-moradores dos bairros Maria Ortiz, Caratoíra e Santo André, na Capital, que alegam não ter para onde ir.

