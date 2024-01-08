Justiça suspende nova lei de qualidade do ar de Vitória: "risco de dano grave"

"Reafirmamos nosso compromisso com o apoio às iniciativas de aprimoramento de legislações que visem o tratamento desse tema de forma responsável e sustentável, de acordo com as competências estabelecidas na Constituição Federal.



Sabemos da importância e necessidade de uma lei estadual sobre a qualidade do ar e, por isso, defendemos que ela incorpore as práticas legislativas mais modernas do mundo e que amparem a proteção do meio ambiente e da saúde da população. É com esse entendimento que a Findes espera que, neste ano, o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa debatam e aprovem uma legislação para todo o Espírito Santo.



Dessa forma, acreditamos que as discussões sobre o tema devam ser realizadas pelo setor público com a participação da iniciativa privada e também da sociedade civil, estabelecendo assim as bases diretivas da gestão da qualidade do ar sobre todo o território capixaba, sempre observando a competência estadual e federal para a normatização. Reafirmamos que esse é um assunto que diz respeito a todo o Estado do Espírito Santo e que o esforço conjunto e a responsabilidade compartilhada são fundamentais para que haja avanços no tema.



E, acreditamos, ser fundamental que a legislação estadual a ser aprovada se alinhe aos padrões e às melhores práticas internacionais de medição dos parâmetros de qualidade do ar e que não tenha fragilidades jurídicas", informou o órgão.

