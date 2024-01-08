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Justiça suspende nova lei de qualidade do ar de Vitória: "risco de dano grave"

Decisão do desembargador Fernando Zardini, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) também aponta que a Capital não tem autonomia para legislar sobre o tema
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

08 jan 2024 às 17:29

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 17:29

Tempo instável e com chuva na Grande Vitória
Qualidade do ar na Grande Vitória é questionada constantemente pela população Crédito: Fernando Madeira
lei que pretendia medir a qualidade do ar em Vitória foi suspensa pela Justiça estadual. De caráter liminar (provisória), a decisão do desembargador Fernando Zardini, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), aponta que a Capital não tem autonomia para legislar sobre o tema, sinalizando que a competência é do Estado e da União, e prevê "risco de dano grave" ao setor industrial.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) foi proposta pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), sob o argumento que a Lei 10.011/2023, de autoria do vereador André Moreira (Psol), além de inconstitucional, poderia gerar prejuízos irreversíveis ao setor na Grande Vitória.
Segundo a decisão de Zardini, “é de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição”.
Além disso, o desembargador manifestou-se a favor dos argumentos da Findes sobre eventuais prejuízos com a vigência da lei. 
Justiça suspende nova lei de qualidade do ar de Vitória: risco de dano grave"
"Do mesmo modo, suficientemente provado o risco de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que as restrições impostas na espécie legislativa em exame podem impactar as atividades dos substituídos da entidade postulante (Findes), causando-lhes prejuízos financeiros e/ou causando embaraços a planos de negócios e estratégias traçadas levando em consideração as regras impostas nas legislações federal e estadual já vigentes", pontua Zardini, em trecho da decisão. 
A suspensão da eficácia da lei será mantida até que a Adin possa ser apreciada em plenário pelo TJES. O colegiado pode manter a decisão de Zardini ou apresentar um posicionamento diferente. 

A legislação 

No projeto apresentado pelo vereador André Moreira, sancionado em dezembro de 2023 pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), estava prevista a criação da Rede Municipal de Monitoramento da Qualidade do Ar, que seria complementar à rede estadual já existente, hoje regulamentada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), de responsabilidade do governo do Estado.
O vereador psolista afirma que o projeto de lei já demonstrava a necessidade de aquisição de equipamentos e tecnologias que seriam utilizadas apenas para a medição no município, bem como regulamentaria os limites de emissão de poluentes na atmosfera pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semmam).
“De uma forma geral, o desembargador diz que o município extrapolou diretrizes. Mas a própria Findes atuou conosco na produção do projeto de lei durante o Conselho Municipal de Meio Ambiente (Condema). Não estamos extrapolando e vamos adotar todas as medidas cabíveis”, ressalta Moreira em entrevista para A Gazeta.
Ele acrescenta que “a luta pela qualidade do ar de Vitória é trabalhada com políticos de esquerda e de direita dentro da Câmara de Vitória, e não pode ser deixada de lado”.
Procurada por A Gazeta, a Findes se posicionou por meio de nota, afirmando que entende a importância de debater os desafios e preocupações relacionadas às questões ambientais.

Veja o que diz a Findes

"Reafirmamos nosso compromisso com o apoio às iniciativas de aprimoramento de legislações que visem o tratamento desse tema de forma responsável e sustentável, de acordo com as competências estabelecidas na Constituição Federal.

Sabemos da importância e necessidade de uma lei estadual sobre a qualidade do ar e, por isso, defendemos que ela incorpore as práticas legislativas mais modernas do mundo e que amparem a proteção do meio ambiente e da saúde da população. É com esse entendimento que a Findes espera que, neste ano, o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa debatam e aprovem uma legislação para todo o Espírito Santo.

Dessa forma, acreditamos que as discussões sobre o tema devam ser realizadas pelo setor público com a participação da iniciativa privada e também da sociedade civil, estabelecendo assim as bases diretivas da gestão da qualidade do ar sobre todo o território capixaba, sempre observando a competência estadual e federal para a normatização. Reafirmamos que esse é um assunto que diz respeito a todo o Estado do Espírito Santo e que o esforço conjunto e a responsabilidade compartilhada são fundamentais para que haja avanços no tema.

E, acreditamos, ser fundamental que a legislação estadual a ser aprovada se alinhe aos padrões e às melhores práticas internacionais de medição dos parâmetros de qualidade do ar e que não tenha fragilidades jurídicas", informou o órgão.

Atualização

11/01/2024 - 5:26
Na primeira versão desta reportagem, a Findes ainda não havia se posicionado sobre o assunto. Após retorno com a resposta da federação, o texto foi atualizado.

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