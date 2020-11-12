Justiça confirma impunidade no crime da estudante Isabela Cassani

O caso Isabela Cassani foi tema da série de reportagens de A Gazeta Crimes Brutais Crédito: Adriana Rios

Faltando vinte dias para o assassinato da estudante Isabela Negri Cassani completar 21 anos, a Quarta Vara Criminal de Cariacica publicou, no dia 5 de outubro, a última sentença sobre o caso. Trata-se da declaração de extinção da “pretensão punitiva estatal”, ou a prescrição do homicídio, confirmando, assim, a impunidade do crime.

O fato ocorre um ano após a Polícia Civil encerrar as investigações. Em outubro do ano passado, o último delegado do caso, José Lopes, informou que estava encaminhando o inquérito para o Ministério Público do Estado (MPE), para os procedimentos de finalização e arquivamento do caso.

O inquérito foi classificado por Lopes como emblemático. "Oitenta policiais estiveram envolvidos nesta investigação. O inquérito tem 875 folhas. Foram ouvidos os depoimentos de 61 pessoas ao longo dos 20 anos. Cinco chegaram a ser presas. Chegou a ser feito até um retrato falado. E ainda tivemos 58 exames de DNAs, mas, infelizmente, para a conclusão do procedimento, todos tiveram resultado negativo", esclareceu na mesma entrevista.

Na época, o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, também declarou: "Não há nada o que se possa fazer, ocorreu a prescrição, a perda do direito de punir do Estado".

Segundo o andamento processual do caso, presente no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o “arquivamento definitivo” do processo ocorreu no último dia 9.

Objetos pessoais de Isabela Cassani deixados em seu quarto Crédito: Cedoc/ TV Gazeta

INCOMPETÊNCIA DO ESTADO

De acordo com Panaro, o arquivamento do processo, na prática, significa que o crime está impune. “Pela legislação em vigor, neste tipo de crime, mesmo que a polícia descubra agora quem matou a jovem, ou na hipótese de que um cidadão se apresente ao delegado ou a alguma outra autoridade e confesse o crime, o Estado não pode fazer nada para punir”.

Ele explica ainda que, para todos os tipos de crime, segundo o Código de Processo Penal, existe um prazo determinado para o Estado iniciar a chamada persecução penal - o processo, que vai da investigação ao julgamento. “Há um decurso de tempo para que o Estado inicie a persecução penal e, no caso de homicídio, são duas décadas”.

Mas no caso de Isabela Cassani, não se encontrou o autor do homicídio. “Teve o crime, uma jovem de 15 anos foi assassinada, passaram-se 20 anos, mas sem a identificação do autor, o Estado não pode exercer a persecução penal. E o tempo para que a persecução penal fosse feita se encerrou”, explica.

DESENCONTRO NA INVESTIGAÇÃO

Ao todo, 49 pessoas prestaram depoimento no inquérito. Foram expedidos seis mandados de prisão. Um deles para a missionária americana Leann Collen Gridley, amiga da jovem que residia no Centro de Vitória e esperava por Isabela na noite do crime. Porém, um dia antes da expedição do mandado, ela viajou para os Estados Unidos e nunca retornou. A polícia nunca conseguiu confirmar o envolvimento dela no caso.

O ÚLTIMO TRAJETO

Há indícios de que o percurso inicial foi feito de ônibus, pela linha 213. Mas não se sabe onde ela embarcou. Uma das certezas da polícia é de que Isabela desceu do coletivo na altura do Clube Álvares Cabral.

Dela só se teve notícia na manhã seguinte, dia 25, quando alguns remadores avistaram o seu corpo boiando na região do Tancredão, em Vitória. Por volta das 8 horas, o corpo de Isabela foi retirado da água por um morador de Cariacica, já na Estrada de Porto Velho, próximo à sede da Polícia Federal.

O laudo apontou que ela foi agredida com algum tipo de instrumento contundente na parte de trás da cabeça. A adolescente apresentava ainda escoriações, sinais de agressões em outras partes do corpo e foi confirmado o estupro. Usava as mesmas roupas e o relógio que havia vestido na noite anterior, quando saiu de casa. Outro mistério é que não se sabe o que aconteceu com a bolsa vista com ela nas imagens registradas no posto.