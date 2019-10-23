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Isabela Cassani. Imagens de câmera de videomonitoramento. 24/10/99  Arquivo AG
Crimes Brutais no ES

O percurso que Isabela Cassani nunca fez até o Centro de Vitória

A polícia nunca conseguiu precisar em que lugar  Isabela foi raptada no trecho entre o ponto de ônibus e o Centro

Glacieri Carraretto

Repórter de Cotidiano

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 14:00

Publicado em

23 out 2019 às 14:00
Isabela Cassani. Imagens de câmera de videomonitoramento. 24/10/99 Crédito:  Arquivo AG
Nos últimos quatro anos, a investigação sobre a morte da estudante Isabela Cassani, 15 anos, tem se baseado em refazer o trajeto percorrido por ela na noite de 24 de outubro de 1999. Mas uma outra análise feita pela polícia é checar as possibilidades de caminhos que a estudante teria feito para descobrir  em que ponto foi feita a abordagem do criminoso. 
Com base nesse caminho cercado de mistérios,  a reportagem percorreu o possível trajeto que Isabela teria feito caso tivesse conseguido chegar à casa da amiga, no Edifício Brazmar, Centro de Vitória.  Acompanhe no vídeo as dificuldades e observações desse trecho realizado 20 anos após o crime. 

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