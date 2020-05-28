Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro com mais registros no ES

Jardim Camburi bate a marca de 300 casos confirmados de coronavírus

O bairro de Vitória, sozinho, concentra mais de 14% dos casos registrados em toda a Capital e também lideram com maior número de pacientes com Covid-19 no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 10:25

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 10:25

Vitória - ES - Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES
Vitória - ES - Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES Crédito: Vitor Jubini
Bairro do Espírito Santo com maior número de pacientes com o novo coronavírus, Jardim Camburi, em Vitória, bateu, nessa quarta-feira (27), a marca dos 300 casos confirmados da doença, de acordo com dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Há semanas, Jardim Camburi e Praia da Costa, em Vila Velha, vêm alternando a liderança desse triste ranking do número de casos confirmados do novo coronavírus no Estado. Praia da Costa, atualmente, contabiliza 277 casos.
Sozinho, Jardim Camburi concentra mais de 14% dos casos registrados em toda a cidade de Vitória. A Capital já registrou 2.127 confirmações de Covid-19 desde o início da pandemia.

Veja Também

Tragédia do coronavírus no ES já tem mais de 500 rostos

Coronavírus provoca vazio e dor em mais de 500 famílias no ES

Fumante com coronavírus tem 14 vezes mais chances de morrer

Apesar dos números, Jardim Camburi não é o bairro com maior incidência da Covid-19 em Vitória porque é também o bairro mais populoso. Com uma taxa de incidência de 305,44, a Enseada do Suá, com 36 casos, é o bairro da capital com maior incidência.
Essa taxa é calculada com base em uma proporção do número de casos por cada 10 mil habitantes. O coeficiente de incidência considera a população projetada para 2019 nesses bairros, com base no Censo Populacional do IBGE de 2010. Em Jardim Camburi, essa taxa está em 69,34.
O Espírito Santo ultrapassou, nesta quarta-feira (27), a marca de 500 mortes provocadas pela Covid-19. Já são 11.484 casos confirmados e 511 mortes, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Saúde (Sesa) na tarde desta quarta-feira (27).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados