Jardim Camburi bate a marca de 300 casos confirmados de coronavírus

Vitória - ES - Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES Crédito: Vitor Jubini

Há semanas, Jardim Camburi e Praia da Costa, em Vila Velha , vêm alternando a liderança desse triste ranking do número de casos confirmados do novo coronavírus no Estado. Praia da Costa, atualmente, contabiliza 277 casos.

Sozinho, Jardim Camburi concentra mais de 14% dos casos registrados em toda a cidade de Vitória. A Capital já registrou 2.127 confirmações de Covid-19 desde o início da pandemia.

Apesar dos números, Jardim Camburi não é o bairro com maior incidência da Covid-19 em Vitória porque é também o bairro mais populoso. Com uma taxa de incidência de 305,44, a Enseada do Suá, com 36 casos, é o bairro da capital com maior incidência.