Jardim Camburi bate a marca de 300 casos confirmados de coronavírus

Bairro do Espírito Santo com maior número de pacientes com o novo coronavírus, Jardim Camburi, em Vitória, bateu, nessa quarta-feira (27), a marca dos 300 casos confirmados da doença, de acordo com dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Há semanas, Jardim Camburi e Praia da Costa, em Vila Velha, vêm alternando a liderança desse triste ranking do número de casos confirmados do novo coronavírus no Estado. Praia da Costa, atualmente, contabiliza 277 casos.
Sozinho, Jardim Camburi concentra mais de 14% dos casos registrados em toda a cidade de Vitória. A Capital já registrou 2.127 confirmações de Covid-19 desde o início da pandemia.
Apesar dos números, Jardim Camburi não é o bairro com maior incidência da Covid-19 em Vitória porque é também o bairro mais populoso. Com uma taxa de incidência de 305,44, a Enseada do Suá, com 36 casos, é o bairro da capital com maior incidência.
Essa taxa é calculada com base em uma proporção do número de casos por cada 10 mil habitantes. O coeficiente de incidência considera a população projetada para 2019 nesses bairros, com base no Censo Populacional do IBGE de 2010. Em Jardim Camburi, essa taxa está em 69,34.
O Espírito Santo ultrapassou, nesta quarta-feira (27), a marca de 500 mortes provocadas pela Covid-19. Já são 11.484 casos confirmados e 511 mortes, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Saúde (Sesa) na tarde desta quarta-feira (27).