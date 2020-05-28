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Covid-19

Fumante com coronavírus tem 14 vezes mais chances de morrer

Segundo a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, o tabagismo enfraquece o sistema imunológico e torna mais lenta a reação do corpo às infecções
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 09:53

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 09:53

Mulher segurando um cigarro
Mulher segurando um cigarro Crédito: shutterstock
As pessoas fumantes, infectadas com o novo coronavírus (Covid-19), têm 14 vezes mais chances de morrer do que as não fumantes. O alerta é da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp), que esta semana lançou em seu site uma campanha voltada à conscientização sobre os perigos de fumar.
O fato de os fumantes estarem mais propensos às infecções virais e a probabilidade de morte 14 vezes maior quando a Covid-19 infecta fumantes, de acordo com estudos realizados, faz deste um bom momento para se pensar em tratamentos antitabagismo, ressalta o presidente da entidade, João Fernando Monteiro Ferreira.
Segundo a associação de cardiologistas, o tabagismo enfraquece o sistema imunológico e torna mais lenta a reação do corpo às infecções. A capacidade pulmonar reduzida, comum em fumantes, também aumenta o risco de desenvolver as formas mais graves das infecções. Trata-se da principal causa evitável de morte e encurta a vida de homens em dez anos e de mulheres em 12 anos, disse o presidente da entidade.
De acordo com a entidade, o Brasil ocupa o oitavo lugar no ranking mundial de tabagistas, são 7,1 milhões de mulheres e 11,1 milhões de homens fumantes. No entanto, o número de brasileiros que mantém o hábito de fumar caiu 38% nos últimos anos. Em 2019, 9,8% afirmavam ter o hábito de fumar, enquanto em 2006 o índice era de 15,6%.
As informações são da Agência Brasil.

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