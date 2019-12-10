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Inca alerta para uso de dispositivos eletrônicos para fumantes

O cigarro eletrônico possui diferentes formas e mecanismos, contendo inúmeras substâncias tóxicas, na maioria aditivos com sabores de nicotina, droga que causa dependência química
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 19:21

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 19:21

Homem faz uso do cigarro eletrônico Crédito: pixabay
O Inca (nstituto Nacional de Câncer) publicou, nesta terça-feira (10), um alerta sobre o uso de dispositivos eletrônicos para fumantes (cigarros eletrônicos), que funcionam com bateria e possuem diferentes formas e mecanismos, contendo inúmeras substâncias tóxicas, na maioria aditivos com sabores de nicotina, droga que causa dependência química. As informações são da Agência Brasil.
De acordo com o Inca, os dispositivos eletrônicos também são responsáveis por vários acidentes por explosões das baterias, que provocam queimaduras, perda de partes do corpo e até morte. O instituto alerta ainda que o líquido, contendo nicotina, pode provocar princípios de incêndio em residências e doença pulmonar severa, caso inalado, principalmente por crianças.

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Resolução Colegiada da Anvisa de 2019 proíbe a comercialização, importação e propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar. O Inca reafirma sua posição à manutenção da medida tomada pela Agência reguladora de saúde.

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