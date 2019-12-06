Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil tem três casos de lesões pulmonares por uso de cigarro eletrônico
Saúde

Brasil tem três casos de lesões pulmonares por uso de cigarro eletrônico

Os pacientes usaram dispositivos adquiridos nos Estados Unidos com THC (tetrahidrocanabinol, substância da maconha com efeitos psicoativos)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 17:32

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 17:32

Cigarro eletrônico Crédito: Pixabay
A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBOT) afirmou que o Brasil registrou três casos de lesões pulmonares associadas ao uso de cigarro eletrônico (Evali, na sigla em inglês) nas últimas semanas.
Segundo a entidade, os pacientes usaram dispositivos adquiridos nos Estados Unidos com THC (tetrahidrocanabinol, substância da maconha com efeitos psicoativos).
Os sintomas respiratórios das lesões podem incluir tosse, dor torácica e dispneia. Também são comuns sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, náuseas, vômitos e diarreia, e sintomas inespecíficos, como febre, calafrios e perda de peso.
As alterações nos exames de imagem também são inespecíficas, "com predomínio das consolidações e/ou vidro fosco em ambos os pulmões". O aumento dos leucócitos, do PCR e das enzimas hepáticas também é frequente em quem tem os danos.

Veja Também

Mais de 50% do cigarro consumido no Brasil é contrabandeado

Enxaqueca, anticoncepcional e cigarro: combinação aumenta risco de AVC

Comissão aprova proibir propaganda de cigarros até em pontos de venda

Nos EUA, o acetato de vitamina E, um óleo, foi apontado como provável culpado pela epidemia que atingiu mais de 2.000 pessoas e matou pelo menos 39.
O tratamento, diz a SBOT, consiste na suspensão do uso do cigarro eletrônico, medidas de suporte clínico, incluindo oxigênio e, quando necessário, ventilação não invasiva ou invasiva.
As lesões associadas ao cigarro eletrônico são facilmente confundidas com a doença respiratória causada pelo vírus influenza e, nessa situação, o paciente deve receber antiviral precocemente e colher exames para confirmação desse diagnóstico.
O corticoide sistêmico pode ser útil em pacientes hospitalizados. No entanto, seu papel ainda não foi avaliado nos pacientes ambulatoriais.
A SBOT sugere aos pneumologistas e clínicos em geral que utilizem os critérios diagnósticos e classificatórios divulgados pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dos EUA.
Pacientes dispneicos ou com saturação de oxigênio inferior a 95%, e com doenças crônicas, a critério do médico assistente, devem ser internados. Já os pacientes ambulatoriais devem ser reavaliados dentro de 24h a 48h.
O cigarro eletrônico não é regulamentado no país, e a maior parte dos dispositivos é obtida ilegalmente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados