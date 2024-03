Itarana registra 50mm de chuva em uma hora e Centro fica alagado

Segundo a Defesa Civil municipal, o temporal durou cerca de 40 minutos e foi suficiente para alagar ruas da região central da cidade

Um temporal no início da tarde desta segunda-feira (11) trouxe transtornos para moradores de Itarana, na região Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Defesa Civil itaranense, em 40 minutos foram cerca de 50 milímetros de acumulado, que ocasionou alagamento no Centro da cidade.