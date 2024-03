Muita chuva

Temporal de meia hora provoca alagamentos em São Gabriel da Palha

De acordo com a Defesa Civil do município, em cerca de 30 minutos choveu entre 40 e 50mm no fim da manhã desta segunda-feira (11)

1 min de leitura min de leitura

Erika Carvalho Repórter / [email protected]

A chuva provocou transtornos para os moradores de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo no final da manhã desta segunda-feira (11). O temporal durou cerca de trinta minutos, deixou ruas alagadas e houve registro de movimento de solo, porém sem danos.

De acordo com a Defesa Civil, a chuva começou por volta das 11 horas. A estimativa é de um volume entre 40 a 50 milímetros em 30 minutos. O Centro da cidade ficou alagado e o bairro Jardim da Infância, principalmente as ruas 7 de Setembro e Independência.

Não foram registrados desabrigados e desalojados. Apesar disso, uma casa foi invadida pela chuva, e os moradores aguardaram até a água descer. A Defesa Civil explicou que já havia previsão de uma chuva forte para a cidade, mas o temporal ocorreu antes do previsto.

Uma hora depois do início da chuva, a água já havia começado a escoar. “O sistema de drenagem da cidade não comportou tanta chuva e começou a transbordar, mas depois de uma hora a água já estava baixando”, confirmou o coordenador da Defesa Civil de São Gabriel da Palha, José Maria de Oliveira.

A Secretaria de Serviços Urbanos do município já foi acionada para fazer a limpeza da cidade, mas ainda há previsão de mais chuva.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta